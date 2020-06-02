Фотовідеофіксація порушень або повернення «листів щастя»

Влада Некрасова

З 01 червня 2020 року почала функціонувати система фотовідеофіксації порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яка дозволить за допомогою технічних засобів (приладів контролю) в автоматичному режимі здійснювати виявлення та фотозйомку або відеозапис подій, що містять ознаки адміністративних правопорушень, дані якої стануть підставою для притягненнявласника/належного користувачатранспортного засобу до адміністративної відповідальності.Систему фотовідеофіксації вже неодноразово намагались впровадити на території України, однак попередні спроби виявились невдалими через неточності формулювань статей Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за якими до відповідальності притягуваливласника/співвласника транспортного засобу, а не особу, винну в скоєнні правопорушення.Наразі ж внесли зміни до закону, які дозволяють притягати до відповідальності не лише власників, а й належних користувачів транспортних засобів (належним користувачем є фізична особа, яка на законних підставах користується транспортним засобом, що їй не належить, а також керівник юридичної особи або працівник, визначений керівником юридичної особи, яка є власником транспортного засобу або отримала в установлений законодавством спосіб право користування ним, в разі внесення відомостей щодо них до Єдиного державного реєстру транспортних засобів).Однак суперечливі моменти все ж залишились, які у випадку складання постанови відносно власника, який не порушував Правила дорожнього руху, можуть стати підставою для скасування постанови в судовому порядку (шляхом подання адміністративного позову до районного суду за місцем проживання/реєстрації особи або за місцем знаходження патрульної поліції), визначено в статті 25 Кодексу адміністративного судочинства України, строк для подання позову 10 днів з дня набрання постановою законної сили (стаття 289 КУпАП).Планується, що на першому етапі впровадження система буде використовуватись тільки для фіксації, оформлення та притягнення до відповідальності за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів (передбачена відповідальністьстаттею122 КУпАП).В подальшомуж системабуде використовуватись також для фіксації, оформлення та притягнення до відповідальності за проїзд на заборонений сигнал світлофора; порушення правил зупинки і стоянки; порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів; порушення встановленої для транспортних засобів заборони виїзду на смугу зустрічного руху; порушення правил руху через залізничний переїзд; порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарними чи пішохідними доріжками.На даний час в м. Києві вже встановлено 20 камер фотовідеофіксації дорожнього руху, адреси їх розташування розміщені на сайті МВС України.Також планують встановити ще 30 камер у Київській області, однак поки не має інформації, де самеїх встановлять.Які правові підстави застосування системи фотовідеофіксації ?Правові підстави застосування системи визначені в КУпАП (статтях 141, 142, 122, 2791, 2793 КУпАП) та розроблених на їх застосування відповідних документів МВС України – інструкцій та наказів про функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень в автоматичному режимі; оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення; обмін інформацією з Міністерством інфраструктури України тощо.При порушенні встановленихобмеженьшвидкості руху системав автоматичному режимі буде фіксувати такепорушення шляхом здійснення фото/відеозаписів та передавати інформацію до Центру обробки даних автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху Департаменту патрульної поліції.Далі уповноважений співробітник встановить особу власника або користувача транспортного засобу (за допомогою Єдиного державного реєстру транспортних засобів)та складепостанову про притягнення до адміністративної відповідальності.Хто винний ?Відповідно до статті 142 КУпАП, винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 122 КУпАПможе бути визнано належного користувача, а вразі відсутності даних про нього – власника транспортного засобу. Зауважимо, що до Єдиного державного реєстру транспортних засобів можуть бути внесені дані лише про одного належного користувача.Оскільки система фіксує порушення саме транспортного засобу, уповноважений співробітник поліції отримає дані з Єдиного державного реєстру транспортних засобів, і в разі відсутності інформації про належного користувача, складе постанову відносно власника транспортного засобу, якому і направить «лист щастя».Однак власника транспортного засобу можуть і не притягнути до адміністративної відповідальності в разі наявності підстав, визначених статтею 2793 КУпАП, а саме, якщо протягом 20 календарних днів з дня вчинення правопорушення або з дня набрання постановою законної сили:- водій, який порушив Правила дорожнього руху, напише заяву про визнання факту адміністративного правопорушення, надання згоди на притягнення до адміністративної відповідальності та сплатить штраф;- власник транспортного засобу надасть документ, який підтвердить, що до моменту вчинення правопорушення транспортний засіб вибув з його володіння внаслідок протиправних дій інших осіб, або в разі протиправного використання іншими особами номерних знаків, що належать його транспортному засобу.Тому, якщо за характером діяльності, ви систематично передаєте транспортний засіб іншій особі, рекомендуємо своєчасно вносити дані протаку особу (належного користувача)до Єдиного державного реєстру транспортних засобів (можна внести за допомогою Електронного кабінету водія).Що таке порушення встановлених обмежень? За яку швидкість будуть карати: в місті/за межами ?Відповідно до Правил дорожнього руху дозволена швидкість руху становить:- у населених пунктах - не більше 50 км/год (пункт 12.4);- на автомобільних дорогах за межами населених пунктів – не більше 90 км/год (пункт 12.6);- на автомобільних дорогах з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугоюне більше 110 км/год, на автомагістралях – не більше 130 км/год (пункт 12.6).В період з 01 квітня до 01 листопада на деяких ділянках доріг м. Києва дозволена максимально допустима швидкість руху транспортних засобів 80 км/год (просп. Р. Шухевича (від Московського мосту до вул. О. Бальзака), вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків), Наддніпрянське шосе, Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе), Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного), вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту), просп. М. Бажана (від Південного московського переходу до Харківської площі).Відповідно до ч. 1 ст. 122 КУпАП, підставою для притягнення до адміністративної відповідальності буде перевищення швидкості руху більш як на 20 км/год.Для прикладу, в місті Києвіза загальним правилом дозволено рух транспортного засобу зі швидкістю 50 км/год, отже підставою для складання постанови про адміністративне правопорушення буде рух зі швидкістю від 73 км/год (система передбачає можливу похибку до 3 км/год.), а на ділянках, де передбачено швидкість руху 80 км/год, підставою для притягнення до адміністративної відповідальності буде рух зі швидкістю 103 км/год.Порядок надсилання протоколу від МВС до власника. Як довго лист буде знаходитись на пошті ?Після складання постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, протягом трьох днів з дня її винесення вона повинна бути направлена рекомендованим листом (з повідомленням)за місцем реєстрації/проживання власника транспортного засобу, якщо власник є фізичною особою, або за місцем знаходження, якщо власник є юридичною особою. Такий лист буде зберігатись в поштовому відділенні протягом місяця (пункт 116 Правил надання послуг поштового зв’язку), після чого він буде повернутий відправнику (патрульній поліції).Також існують електронні ресурси, які адмініструє МВС України, які допоможуть дізнатись про винесення постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, а саме: e-driver.hsc.gov.ua (електронний кабінет водія) або bdr.mvs.gov.ua (сервіс перевірки подій з ознаками адміністративних правопорушень в сфері безпеки дорожнього руху).Коли постанова набере законної сили ?Постанова про адміністративне правопорушення набере законної сили з дня її отримання особою або з дня повернення поштового повідомлення про вручення/відмову в отриманні/повернення поштового відправлення з відміткою про невручення (стаття 2791 КУпАП).Тобто, постанова набере законної сили:- або в день отримання особою цієї постанови,- або приблизно через місяць після складання постанови (після повернення до відправника (патрульної поліції) конверту (з постановою) за закінченням терміну зберігання.Для прикладу, якщо система зафіксує порушення Правил дорожнього руху 01.06.2020 року, того ж дня складуть постанову, яку 03.06.2020 року направлять поштовим зв’язком, через 2-3 дні (час пересилання між поштовими відділеннями), конверт надійде до поштового відділення (за місцем проживання/реєстрації порушника), де буде зберігатись 30 днів, а отже постанова набере законної сили –05/06.07.2020 року.Як сплатити штраф ?За перевищення швидкості руху транспортних засобівбільш, як на 20 км/год,передбачена відповідальність у вигляді штрафув розмірі 255 грн., за перевищення більш як на 50 км/год – 510 грн. (частина 1 та 3 статті 122 КУпАП).Водночас, стаття 3011 КУпАП передбачає можливість сплати 50% штрафу за умови сплати цієї суми (127,5 грн./255 грн.)протягом 10 банківських днів з дня набрання законної сили постанови. Під банківськими днями слід розуміти робочі дні.В постанові про адміністративне правопорушення повинні бути зазначені реквізити для сплати штрафу, за якими особа зможе сплатити штраф в будь-якому відділенні банку, а також за допомогою Приват 24, додатку Ощадбанк 24 тощо. Крім того,сплатити штраф можна за допомогою Електронного кабінету водія. Підтвердженням сплати штрафу буде квитанція, в тому числі й вразі сплати за допомогою інтернет-ресурсів (при сплаті за допомогою інтернет-ресурсів також формується квитанція), якає належним доказом сплати штрафу.В разі несплати штрафу протягом 30 днів з дня набрання постановою законної сили, таку постанову передають для примусового виконання до структурного підрозділу Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, і в цьому випадку відповідно до статті 308 КУпАП доведеться сплатити подвійний розмір штрафу та витрати, пов’язані з примусовим виконанням постанови (10 відсотків від суми штрафу).Водночас, свідоме неотримання постанови про адміністративне правопорушення,для порушника є поганою стратегію, оскільки навіть, якщо він не отримає постанову (в такому випадку конверт повернеться за закінчення терміну зберігання), це не стане перешкодою для передання постанови до структурного підрозділу державної виконавчої служби, для примусового виконання. І за такого розвитку подій одного дня особа може випадково дізнатися, що під час виконання цієї постанови державний виконавець наклав арешт на їїмайно/грошові кошти на рахунках.Рекомендації:1. Якщо особа порушила встановлені обмеження швидкості руху та існує ймовірність, що це було зафіксовано в автоматичному режимі, з метою своєчасного отримання постанови, рекомендуємо перевіряти поштову скриньку впродовж найближчих декількох тижнів або зареєструватись в Електронному кабінеті водія та отримувати інформацію за допомогою цієї програми.2. Якщо особа отримала постанову про притягнення до адміністративної відповідальності, але не була за кермом, варто повідомити водія, який був за кермом на момент вчинення порушення, про складену постанову та запропонуйте йому написати заяву про визнання ним факту адміністративного правопорушення та надання згоди на притягнення йогодо адміністративної відповідальності.3. Якщо особа не керувала транспортним засобом/не визнає свою вину та/або постанова містить недоліки, в такому випадку варто звернутись до суду в порядку адміністративного судочинства та оскаржити постанову про притягнення до адміністративної відповідальності (протягом 10 днів з дня набрання постановою законної сили, до районного суду за місцем проживання/реєстрації цієї особи або до Солом’янського районного суду м. Києва (за місцем знаходження патрульної поліції).