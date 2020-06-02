ФСВТС: Россия готова обсуждать участие Турции в производстве ЗРК С-400

Влада Некрасова

Россия готова обсуждать участие турецких компаний в производственном процессе зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», заявил сегодня, 2 июня, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. «В дальнейшем мы готовы прорабатывать возможность технологического сотрудничества, то есть участия турецких компаний в производственном процессе», — сказал Шугаев в эфире телеканала Ekotürk.

По его словам, такие переговоры уже ведутся, но «это процесс трудоёмкий, требующий определённого времени».

«Очевидно, что такой формат сотрудничества предполагает некий новый этап взаимодействия — более сложный, доверительный, в котором важно найти баланс соблюдения наших интересов», — отметил глава ФСВТС.

16 марта Дмитрий Шугаев сообщил в интервью «Интерфаксу», что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии «Триумфов». «Вопрос о дополнительной партии С-400 Турции на повестке, он никуда не ушёл. Мы согласовываем состав системы, сроки поставки и другие условия», — заявил он тогда, добавив, что дополнительная поставка С-400 предполагает некоторое участие Турции в производстве.

Как сообщало ИА Newstes, Конгресс США в прошлом году пригрозил наложить санкции на Турцию в связи с приобретением Анкарой российских С-400. Охватившая США, Турцию и весь мир пандемия коронавируса Covid-19 заморозила на время американо-турецкое противостояние вокруг крупной оружейной сделки между Анкарой и Москвой. «Жестом доброй воли» Анкары в адрес американского союзника по НАТО стал перенос сроков постановки батарей С-400 в Турции на боевое дежурство, хотя ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган лично указывал, что это произойдёт в апреле текущего года. Официальная Анкара подчёркивает, что все её планы в отношении закупленных у Москвы оборонительных систем остаются в силе и их реализация лишь отложена во времени.

Вашингтон в начале 2020 г. потребовал от Анкары отказаться от планов развёртывания российских ЗРК дальнего действия, указывая на то, что это поставит крест на участии Турции в программе истребителей пятого поколения F-35, и предлагая натовскому союзнику «альтернативу» в виде поставок американских противоракетных систем Patriot.

Напомним, Министерство обороны Турции 25 июля 2019 года сообщило о завершении первого этапа поставок компонентов С-400 в страну. В рамках первого этапа выполнения контракта между Россией и Турцией на авиабазе «Мюртед» близ Анкары приземлилось 30 самолётов. Первые поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Второй этап поставок российских ЗРК турецким партнёрам стартовал 27 августа и завершился 14 сентября. Россия и Турция заключили соглашение о поставке Анкаре С-400 в 2017 году. Турция приобретает четыре дивизиона ЗРК, сумма контракта составляет $ 2,5 млрд.