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G7, COVID и нефть: о чем Путин и Трамп поговорили по телефону

G7, COVID и нефть: о чем Путин и Трамп поговорили по телефону
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе разговора американский лидер проинформировал российского коллегу об идее проведения саммита "Большой семерки" (G7) с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.

Стороны обсудили принимаемые меры в борьбе с коронавирусом, в ходе чего Путин выразил признательность в связи с поставкой в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции легких.


Crew Dragon компании SpaceX. Главы государств подтвердили настрой на развитие взаимовыгодного сотрудничества в космической сфере.

"Рассмотрено положение дел на мировом нефтяном рынке в контексте реализации соглашения "ОПЕК плюс". Констатировано, что эта многосторонняя договоренность, достигнутая при активной поддержке президентов России и США, ведет к постепенному восстановлению спроса на нефть и стабилизации цен", – говорится в сообщении.

Стороны отметили важность активизации российско-американского диалога в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере, договорились о продолжении контактов на различных уровнях.


Отмечается, что разговор "носил конструктивный, деловой и содержательный характер".

Ранее радио Sputnik сообщило, что Трамп снова посетовал на Путина и предстоящие в США президентские выборы.

# Политика
По материалам: ria.ru

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