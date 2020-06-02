Гарри, Рон и Гермиона все еще дружат! Дэниел Рэдклифф рассказал, как общается с Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом
За время съемок в фильмах о Гарри Поттере, первый из которых вышел в 2001 году, актеры, снявшиеся в саге, успели стать настоящими друзьями — многие из них до сих пор встречаются и общаются друг с другом. Дэниел Рэдклифф, исполнивший в картине главную роль, мальчика-волшебника по имени Гарри Поттер, признался, что он тоже поддерживает связь со своими коллегами Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом, сыгравших в картине его друзей Гермиону Грейнджер и Рона Уизли.
Безусловно, мы на связи. Но не так близки, как раньше,
— рассказал он в эфире The Today Show.
Актер добавил, что недавно он написал сообщение Руперту Гринту и поздравил его с рождением первенца.
Для меня это, конечно, диковато, что сейчас наступило такое время, когда у нас появляются дети. Я уверен, что этот факт заставляет людей чувствовать себя очень старыми,
— поделился Рэдклифф и отметил, что очень рад за Руперта, который, он уверен, будет потрясающим отцом.
Они помогли мне в ключевые моменты моей жизни,
— говорил он.