Гарри, Рон и Гермиона все еще дружат! Дэниел Рэдклифф рассказал, как общается с Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом

Вадим Карасев

За время съемок в фильмах о Гарри Поттере, первый из которых вышел в 2001 году, актеры, снявшиеся в саге, успели стать настоящими друзьями — многие из них до сих пор встречаются и общаются друг с другом. Дэниел Рэдклифф, исполнивший в картине главную роль, мальчика-волшебника по имени Гарри Поттер, признался, что он тоже поддерживает связь со своими коллегами Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом, сыгравших в картине его друзей Гермиону Грейнджер и Рона Уизли.

Безусловно, мы на связи. Но не так близки, как раньше,

— рассказал он в эфире The Today Show.





Эмма Уотсон, Руперт Гринт и Дэниел Рэдклифф в фильме "Гарри Поттер и тайная комната"

Актер добавил, что недавно он написал сообщение Руперту Гринту и поздравил его с рождением первенца.

Для меня это, конечно, диковато, что сейчас наступило такое время, когда у нас появляются дети. Я уверен, что этот факт заставляет людей чувствовать себя очень старыми,

— поделился Рэдклифф и отметил, что очень рад за Руперта, который, он уверен, будет потрясающим отцом.





Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт в фильме "Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II"Несмотря на то что фильм принес Рэдклиффу огромную популярность и положил начало его актерской карьере (он начал сниматься в картине в возрасте 11 лет), после съемок в "Гарри Поттере" он пристрастился к алкоголю. Но свою зависимость он поборол и уже несколько лет ведет трезвый образ жизни. А справиться с пагубной привычкой ему помогли родные и коллеги.

Они помогли мне в ключевые моменты моей жизни,

— говорил он.





Руперт Гринт, Дэниел Рэдклифф и Эмма УотсонО своей дружбе с коллегами по фильму не раз рассказывала и Эмма Уотсон — помимо Дэниела Рэдклиффа и Руперта Гринта, она хорошо общается и с Томом Фелтоном, который сыграл в поттериане отрицательного героя Драко Малфоя. Их даже подозревали в романтических отношениях, а Руперт Гринт говорил, что между ними была некоторая химия во время съемок. Впрочем, инсайдеры утверждают, что Эмма и Том просто хорошие друзья и никогда не были парой.