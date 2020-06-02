«Газпром» оспорил польскую победу в Стокгольмском арбитраже

Лидия Мартынова

«Газпром» обжаловал победу PGNiG в Стокгольмском арбитраже. Об этом сообщает сама польская госкомпания. Она уточнила, что российский холдинг может оспорить только процедуру, но никак не само решение. Тоже самое было с «Нафтогазом Украины», в контракте с которым говорилось, что Стокгольмский арбитраж является последней инстанцией в разрешении споров.

«PGNiG получила информацию о том, что „Газпром“ подал жалобу в Стокгольмский апелляционный суд на отмену решения арбитражного суда, устанавливающего новую формулу цены в контракте на поставку газа», — сообщили в польской госкомпании и уточнили, что не знают суть содержания жалобы, и она не повлияет на исполнение решения арбитров на использование новой формулы цены на газ.

Польская сторона ранее требовала у арбитров, чтобы они изменили формулу цены в контракте, которая была привязана к котировкам нефти. В результате суд согласился, и в PGNiG рассчитывают получить компенсацию в $ 1,5 млрд за несправедливую, по их мнению, цену на российский газ, который они купили с 1 ноября 2014 года.

«Новая формула цены напрямую и в значительной степени связана с котировками газа на рынках Западной Европы», — сообщили в польской компании. Ранее она пожаловалась, что 30 марта арбитраж вынес решение, но в Польше получают счета по старой цене, после чего, как позже заявили в PGNiG, им пересчитали стоимость.