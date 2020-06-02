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Государство поддержит речные круизы

Государство поддержит речные круизы

Владимир Путин дал ряд поручений по итогам совещания по вопросам развития транспорта. Большая часть поручений касается поддержки судоходных компаний, осуществляющих речные и морские круизы. Такие компании могут получить госпомощь в размере 320 млн р. для покрытия части затрат по лизингу.


КАК ПОМОГУТ КРИЗНЫМ КОМПАНИЯМ

Согласно тексту документа, перевозка пассажиров железнодорожным и внутренним водным транспортом будут включены в перечень отраслей, наиболее пострадавших от ограничений из-за коронавируса. Поручение должно быть выполнено до 10 июня.

В рамках новых поручений будет выделено 320 млн р. судоходным компаниям, осуществляющим морские и речные круизные перевозки. Средства помогут им компенсировать часть затрат по лизингу.

Не исключено, что финансирование будет более масштабным. Правительству также поручено "рассмотреть вопрос выделения в 2020 г. средств на оказание финансовой поддержки российским судоходным компаниям, осуществляющим речные круизные перевозки". Эти деньги должны быть направлены на выплаты зарплат работникам, уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также на осуществление других платежей в целях сохранения численности работников.

Правительство рассмотрит вопрос об установлении на период до 2022 г. нулевой ставки НДС в отношении операций по реализации лицам, не проживающим постоянно в РФ, туристского продукта, предусматривающего перевозку и размещение туристов на круизных морских и речных судах.

Кроме того, до 1 июля должны быть представлены предложения:


о продлении срока действия мер государственной поддержки ранее заключенных лизинговых сделок, предметом которых являются морские и речные суда, построенные на российских верфях, в том числе предусматривающих компенсацию части лизинговых платежей;
о необходимости докапитализации лизинговых компаний с государственным участием, осуществляющих деятельность в сфере судостроения, за счет средств федерального бюджета в целях снижения платежей в отношении судов, построенных российскими судостроительными организациями, а также установления фиксированного размера этих платежей;
о предоставлении российским кредитным организациям мер государственной поддержки, в том числе субсидий из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим организациям на пополнение оборотных средств, с учетом сезонного характера деятельности организаций морского пассажирского и внутреннего водного транспорта;

Высшим должностным лицам субъектов РФ поручено рекомендовать меры поддержки организаций, осуществляющих туристские перевозки водным транспортом.


ДРУГИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ТУРИЗМА

Путин также поручил включить меры по восстановлению и стимулированию развития внутреннего и въездного туризма в общенациональный план по восстановлению экономики РФ.

Напомним, что согласно последней версии плана, на спасение туризма от последствий COVID-19 может быть выделено свыше 60 млрд рублей.

Правительству РФ поручено совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ подготовить и представить предложения о мерах по восстановлению внутреннего туризма. Срок реализации – до 10 августа 2020 г.

До 1 октября 2020 г. должно быть обеспечено принятие Госдумой закона о единой электронной визе в РФ. Отметим, что эта мера фигурирует и в плане по восстановлению экономики и призвана способствовать развитию въездного турпотока.

Сейчас по электронной визе иностранцы могут попасть только в некоторые регионы России и самый популярный город у туристов – Москва – в них не входит.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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