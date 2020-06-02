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Хоррор "Первая ведьма" вошел в пятерку лидеров американского проката

Хоррор "Первая ведьма" вошел в пятерку лидеров американского проката
. Хоррор "Первая ведьма" лидирует в американском кинопрокате пятую неделю подряд, потому что из-за пандемии он остался без конкурентов, сообщает Independent.

Фильм ужасов Бретта Пирса неожиданно долго держится на первом месте за счет сборов в кинотеатрах drive-in, где можно смотреть кино на большом экране, не выходя из автомобиля.

Forbes пишет о том, что лента находится сейчас на уровне "Титаника", "Аватара", "Шестого чувства" и "Черной пантеры", которые возглавляли прокат в течение пяти недель по итогам последних 23 лет. Теперь к ним присоединилась "Первая ведьма".


Она заработала 181 тысячу долларов в 75 кинотеатрах за прошедшие выходные и неожиданно стала главным хитом начала лета. Общая сумма сборов на сегодня составляет почти 700 тысяч долларов.


В фильме речь идет о подростке, который очень переживает из-за разлада родителей. Он узнает, что его соседи находятся во власти старой ведьмы.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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