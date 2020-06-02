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Хранивший тайну несколько месяцев парень сдался и разрушил отношения в семье

Хранивший тайну несколько месяцев парень сдался и разрушил отношения в семьеФото: Depositphotos

Пользователь Reddit с ником Rgen-Bargen поделился историей о том, как отношения в его семье были разрушены после того, как он выдал тайну, которую хранил несколько месяцев.

Несколько месяцев назад родители автора поста праздновали свадьбу, во время которой юзер узнал о том, что молодой человек его тети изменил ей прямо тем вечером. Сестра Rgen-Bargen рассказала, что застала бойфренда с дочерью их крестной матери. Тогда рассказчик решил посоветоваться с родителями, однако отец заявил, что это не его дело, а мать пообещала «никогда больше не разговаривать» с сыном, если он расскажет тете о случившемся.

Позже стало известно, что родственница забеременела от изменившего ей парня, и тогда семья Rgen-Bargen окончательно решила ей ничего не говорить. Сам герой посоветовался со своей девушкой, и они пришли к выводу, что нужно сообщить тете о том, что ее бойфренд не верен, однако сделать это так, чтобы никто в семье не догадался, от кого она получила эту информацию.

Спустя семь-восемь месяцев семейство собралось на совместное барбекю. Rgen-Bargen подслушал телефонный разговор парня тети и услышал, как он говорит: «Да, я встречусь с тобой позже. Перестань названивать мне, я тебе перезвоню позже». Оказалось, что он говорил с той самой девушкой, с которой переспал на свадьбе.

Тогда рассказчик позвал свою тетю прогуляться и все ей рассказал. Вернувшись домой, женщина предъявила партнеру претензии, а тот сразу понял, кто его выдал. В итоге он швырнул Rgen-Bargen в машину, потом разбил о его ногу вазу (позднее рассказчику пришлось накладывать швы), начал угрожать его семье. Мать героя сдержала свое слово и перестала с ним разговаривать.

Несмотря на такой результат, Rgen-Bargen считает, что поступил верно, потому что рано или поздно его тетя должна была узнать правду. В комментариях посетители Reddit также поддержали решение автора публикации.

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По материалам: lenta.ru

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