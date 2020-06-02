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«Интурист» уточнил условия переноса средств с зарубежных заявок на Россию

«Интурист» уточнил условия переноса средств с зарубежных заявок на Россию

Туроператор «Интурист» уточнил возможности переноса денежных средств, оплаченных по заявкам на зарубежных направлениях, на туры по России. Подробности и условия такого переноса – у «Вестника АТОР».

Как сообщили в «Интуристе», перенос денежных средств с выездных направлений на заявки по внутренним направлениям осуществляется с несколькими условиями:
- в заявке агентства должны быть те же туристы (как минимум один турист в новой заявке должен быть из старой заявки),
- перенос возможен только на пакетные туры на чартерной перевозке.
Для переноса турагенту требуется прописать в комментарии к брони номер заявки, на которую планируется перенести денежные средства. Далее будет открыт доступ к переносу на нужную бронь.

Перенести зарубежные туры будет возможно на «чартерные» направления «Интуриста». Сейчас это Сочи (на AZUR air), Анапа (на Red Wings) а также пока закрытая для россиян Абхазия. Ассортимент чартерных направлений туроператора по России будет в скором времени расширен, говорят в компании.

Напомним, что в условиях пандемии, спровоцировавшей закрытие границ и приостановку авиаперелетов за рубеж, для многих агентств и туристов перенос оплаченных средств, сохраняемых на депозите у туроператора, на внутрироссийские направления является хорошей возможностью сохранить летний отдых.

Подобные возможности переноса уже действует у многих крупных туроператоров – TUI Россия, ANEX Tour, Coral Travel и др. В условиях, когда эксперты предсказывают сохранение запрета на продажу туров за рубеж до осени, а внутренний туризм медленно, но «приоткрывается», такая возможность является выгодной для всех участников цепочки «туроператор – турист», считают эксперты.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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