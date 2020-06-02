Италия готова открыть туристический сезон для россиян с 15 июня

Вадим Карасев

Глава итальянского диппредставительства в Москве Паскуале Терраччано заявил, что Италия готова к встрече с российскими туристами. Об этом он заявил 01.06 в процессе онлайн-брифинга.

Как заявил посол, Италия расчитывает, что Россия откроет границы. В противном случае люди просто откажутся от отдыха в его стране, понимая, что возникнут проблемы с возращением домой, сообщают Известия.

Со своей стороны Италия гарантирует соблюдение всех необходимых мер, которые позволят избегать массового скопления людей, применение дезинфицирующих средств и т.д. Кроме того, получение визы на въезд не будет затруднено из-за коронавируса. Требования дополнительных справок тоже не будет. Власти Италии оставляют все без изменений, в отношении получения разрешения на въезд.

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