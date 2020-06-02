Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Экс-депутат Рады назвал регионы, которые могут выйти из состава Украины

Экс-депутат Рады назвал регионы, которые могут выйти из состава Украины

Экс-депутат Рады назвал регионы, которые могут выйти из состава Украины
Воспитание на государственном уровне чувства неприязни к России у украинских граждан может привести к выходу некоторых областей из состава Украины, пишут Argumenti.ru со ссылкой на экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко.

По его мнению, представленному украинскому новостному агентству "Харьков", юго-восточные регионы страны "будут стараться отойти от такого государства, отвергать его", что станет причиной конфликта с центральной властью и в конечном итоге может спровоцировать их выход из состава Украины.

В числе таких регионов, по его словам, могут быть Одесса, Николаев, Харьков, Херсон и Запорожье.


сообщило, как аналитик описал возможный сценарий распада Украины из-за COVID-19.
# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Американские тюрьмы закрыли из-за беспорядков в стране
Американские тюрьмы закрыли из-за беспорядков в стране
Ученые нашли крупнейшую вулканическую зону на Земле
Ученые нашли крупнейшую вулканическую зону на Земле
Самая дорогая вилла Израиля стала собственностью Абрамовича — СМИ
Самая дорогая вилла Израиля стала собственностью Абрамовича — СМИ
Эксперт оценил влияние беспорядков в США на курс доллара и рубля
Эксперт оценил влияние беспорядков в США на курс доллара и рубля
Экс-депутат Рады назвал регионы, которые могут выйти из состава Украины
Экс-депутат Рады назвал регионы, которые могут выйти из состава
Бузова поделилась подробностями покушения на нее
Бузова поделилась подробностями покушения на нее
Россия предложила НАТО сделку по допустимому сближению самолетов
Россия предложила НАТО сделку по допустимому сближению самолетов
Русский язык в Сирии изучают уже 20 тысяч школьников
Русский язык в Сирии изучают уже 20 тысяч школьников
Дженнифер Энистон продаст обнаженную фотографию для борьбы с вирусом
Дженнифер Энистон продаст обнаженную фотографию для борьбы с вирусом
В мире появился новый миллиардер
В мире появился новый миллиардер
Трамп назвал внутренним терроризмом охватившие США беспорядки
Трамп назвал внутренним терроризмом охватившие США беспорядки
Виктория Бекхэм получила миллион фунтов за отказ петь в Spice Girls
Виктория Бекхэм получила миллион фунтов за отказ петь в Spice Girls

Топ на сегодня

Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты детей и публикуют фото из семейного архива
Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
На Щелковском автовокзале откроются четыре проекта Black Star
На Щелковском автовокзале откроются четыре проекта Black Star
Умер знаменитый американский художник и скульптор Христо Явашев
Умер знаменитый американский художник и скульптор Христо Явашев

Еще по теме

Украине предрекли утрату еще нескольких регионов
Гройсман отказался сменить Яценюка на посту премьер-министра Украины
Украина может лишиться четырех областей — российский сенатор
В Раде прогнозируют превращение Украины в Киевскую область