Экс-депутат Рады назвал регионы, которые могут выйти из состава Украины

Лидия Мартынова

Воспитание на государственном уровне чувства неприязни к России у украинских граждан может привести к выходу некоторых областей из состава Украины, пишут Argumenti.ru со ссылкой на экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко.

По его мнению, представленному украинскому новостному агентству "Харьков", юго-восточные регионы страны "будут стараться отойти от такого государства, отвергать его", что станет причиной конфликта с центральной властью и в конечном итоге может спровоцировать их выход из состава Украины.

В числе таких регионов, по его словам, могут быть Одесса, Николаев, Харьков, Херсон и Запорожье.

сообщило, как аналитик описал возможный сценарий распада Украины из-за COVID-19.