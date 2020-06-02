Эксперт назвал две страны, которые могут открытьcя для россиян первыми

Анастасия Иванова

Генеральный директор туроператора «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди рассказал в интервью каналу РБК о том, как компания переживает кризис, какие планы строит на будущее и о том, какие направления выезда могли бы стать первыми для россиян.

Сроки открытия границ зарубежных стран для россиян – одна из самых злободневных тем последние несколько месяцев.

Они по-прежнему туманны. И все же, некоторые пункты рекомендации МИД РФ о перспективах отдыха россиян за рубежом от 28 мая и предложение президента Владимира Путина обсудить «выстраивание работы в направлении открытия ряда зарубежных стран для туристов» от 30 мая, вселяют в участников туррынка немного оптимизма.

ГРЕЦИЯ И КИПР МОГУТ ПЕРВЫМИ ОТКРЫТЬСЯ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ

«Конечно, это хорошие знаки, но никаких конкретных решений нет. Мы не можем рассчитывать на полноценный летний сезон. Но, на мой взгляд, было бы правильным рассмотреть возможность открытия для российских туристов отдельно взятых стран, которые максимально организованно и жестко подошли к вопросам борьбы с распространением коронавируса и разработали четкий, глубоко детализированный план по безопасному пребыванию туристов на отдыхе в своих странах», – так в интервью каналу РБК обрисовал свою позицию относительно возобновления международного туризма Александр Цандекиди, генеральный директор туроператора «Музенидис Трэвел».

Александр Цандекиди полагает, что первыми для россиян могут открыться Греция и Кипр. Они уже готовы к приему туристов, внедрили жесткие санитарные нормы для всех объектов туристической и около туриндустрии.

Александр Цандекиди напомнил, что Греция и Кипр запускают туристическую отрасль с 15 июня. Но туристы из России приехать сюда пока не могут.

ГРЕЦИЯ ЖДЕТ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ НЕ РАНЕЕ ИЮЛЯ

Греция, рассказывает Александр Цандекиди, поделила страны по уровням эпидемиологической безопасности: зеленый, желтый, оранжевый, красный. Для туристов из стран с зеленым уровнем – страны ЕС, Израиль – не предусмотрено ограничений, им не потребуется «паспортов здоровья» и дополнительных тестов.

Россия пока находится в «оранжевой» зоне. Для оранжевой и красной зон будут действовать несколько иные требования. Так, например, на рейсе, прибывшем из России в Грецию, будут выборочно тестировать пассажиров, примерно 30-50%. Если среди проверенных пассажиров будет носитель инфекции, его поместят в специальный отель, срок изоляции – менее двух недель.

«До 1 июля россияне не смогут прилететь в Грецию. Вероятно, это произойдет в рамках третьего этапа снятия ограничений», – говорит Александр Цандекиди.

«МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ»: ЛИШЬ 3% ТУРИСТОВ АННУЛИРУЮТ ТУРЫ

Что касается новых бронирований туров в Грецию и по другим направлениям, то они единичны.

«Во втором квартале 2019 года мы отправили на отдых более 70 тыс. российских туристов. Сейчас о таких объемах не приходится даже мечтать. Однако, по словам Александра Цандекиди, несмотря на падение спроса практически до нуля, дел хватает: перебронирование, аннуляции.

«Чистых аннуляций немного. На конец марта было продано порядка 40% от запланированного летнего объема. Лишь 3% туристов аннулировали свои заявки. Остальные переносят туры либо на более поздние даты текущего года, либо на 2021 год. Заявки в основном переносятся без доплат», – рассказал г-н Цандекиди.

Эксперт отметил, что весь штат компании «Музенидис Трэвел» был сохранен.

«За время изоляции и как следствие удаленной работы, нам стало ясно, что многие подразделения могут функционировать в онлайн и это даже эффективнее. Вероятно, они продолжат и после пандемии работать в таком формате. Это серьезная экономия на расходах. Вообще у пандемии есть серьезный положительный эффект – она всех отрезвила. Заканчивается эра безудержного и подчас бессмысленного потребления», – заключил Александр Цандекиди.