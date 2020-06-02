Эксперт оценил влияние беспорядков в США на курс доллара и рубля

Алексей Вольцев

Беспорядки в США, как и прочие народные волнения, не оказывают значимого влияния на курсы валют, даже если они заходят слишком далеко. Намного большее значение для доллара сейчас имеет монетарная политика ФРС США, в рамках которой в экономику страны вбрасывается рекордное количество ликвидности, рассказал агентству "Прайм" аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.

"Рынки и национальные валюты развитых экономик, как правило, не реагируют на протесты населения, даже если они заходят слишком далеко и сопровождаются погромами и частичным блокированием работы городских предприятий. Ярким примером тому служат длительные протесты "желтых жилетов" во Франции, которые не утихали в течение нескольких месяцев", — напомнил он.

"Для российского рубля основными драйверами традиционно служат цены на нефть, движения иностранного капитала и конъюнктура на глобальных финансовых рынках. Сейчас все эти три составляющие выступают на стороне российской валюты, которая, пробив уровень 70 по отношению к доллару, может обосноваться в новом диапазоне 67,50-71,50", — прогнозирует эксперт.