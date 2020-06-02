Как пережить ужасный день: привлекаем позитивную энергию силой мысли

Вадим Карасев

Нередко бывает так, что с самого утра всё валится из рук, что все события разочаровывают, расстраивают нас. День становится по-настоящему ужасным во всех аспектах, а проблемы растут и растут. Эксперты расскажут, как привлечь удачу даже в такие периоды.

Говорят, что негативная энергия часто скапливается в доме, из-за чего появляются неудачи на пути. Старайтесь как можно чаще очищать дом от негативной энергии, ведь если этого не делать, проблемы будут более частым гостем в жизни.

Негатив зарождается в сознании

Абсолютно всё, что происходит с нами, является последствием работы закона притяжения. День будет неудачным, если вы думаете так с самого утра, потому что пролили кофе на белую рубашку. Многие ошибочно полагают, что у них в такие периоды работает шестое чувство, ведь они с самого утра думали, что что-то пойдет не так. Всё идет наперекосяк, если так думать, и это не интуиция, а причинно-следственная связь.

Именно поэтому если появляются какие-то проблемы, они лишь усиливаются нашими темными мыслями и неуверенностью. Один негатив приводит к одной проблеме, ее последствия вызывают еще больший негатив, который приводит к еще более серьезным неурядицам. В итоге в конце дня многие думают, что наступает конец света, что жизнь кончена, что ничто не станет таким, как прежде. Если жить в таком ритме несколько дней, это может привести к появлению полноценной черной полосы в жизни.

И чем дольше человек находится в таком состоянии, тем труднее из него выбраться. Если кто-то заметил, что утром появились проблемы, ему не стоит думать про себя «я неудачник». Проблемы бывают со всеми. Нужно оставаться верными позитиву и оптимизму, что бы ни происходило.

Медитация

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что медитации являются одним из лучших способов быстро сбросить накопленный балласт в виде негативных мыслей и эмоций, а также настроиться на оптимистичный лад.

Для этого не нужно садиться в позу лотоса и сидеть в ней час. Ознакомьтесь с тем, как научиться правильно медитировать, а затем обратите внимание на медитацию на избавление от негативных мыслей. Она поможет вам удалить ненужные токсичные мысли из своего сознания. Для того, чтобы правильно медитировать, достаточно уединения, спокойствия. Даже шум коллег на работе можно заглушить — например, звуками природы в наушниках, которые помогут погрузиться в себя и очиститься от отрицательных мыслей.

Разумеется, лучше не допускать появления проблемы, нежели ждать, пока она появится, вышибив дверь ногой. Для того чтобы повышать вероятность оптимистичных событий, пользуйтесь специальными утренними медитациями. Они помогут настроиться на нужный лад и быть готовыми к отражению отрицательных эмоций.

Аффирмации

Это второй способ победить неудачи. Если день начался не так, как вы того хотели, и чувствуется какой-то негатив и опасность, то нужно незамедлительно говорить себе как можно чаще «я — сильный/сильная», «я справлюсь со всеми проблемами», «меня ничто не сможет сломить», «только я управляю своей собственной судьбой».

Аффирмации — мощнейший помощник в привлечении удачи, но они работают не сразу. Перед ними лучше очистить разум медитацией, а затем закрепить успех и заместить негатив этими мыслями. Аффирмациями тоже можно пользоваться каждый день, не дожидаясь начала проблем. Это поможет предотвратить появление неурядиц в любой сфере и пережить даже самый сложный день.

Следите за окружением

Это пассивный способ создания атмосферы позитива и безопасности. Если вокруг вас только те люди, которые транслируют негатив, то вам будет крайне непросто оставаться на позитивной волне.

Есть те, кто умеет подбодрить или сказать нужные слова вроде: «Любая проблема и неурядица — это жизненный опыт». Это правда, с которой сложно спорить. А есть те, кто лишь усугубляет положение, заражая всех вокруг своими страхами или токсично воздействуя на всех неуверенностью и скептицизмом. Исследования показывают, что если вокруг вас вдохновляющие, добрые, позитивные и смелые люди, то вы тоже будете такими.