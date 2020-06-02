Как правильно устроить свою жизнь по фэн-шуй: 5 полезных правил

Вадим Карасев

Если верить восточному учению фэн-шуй, успех и счастье человека во многом зависят от того, что его окружает. Эксперты расскажут вам, что потребуется для того, чтобы удача не обходила вас стороной.

Существует множество полезных правил фэн-шуй для дома. Восточное учение поможет подобрать правильные и полезные растения для дома, сделать уборку с максимальной энергетической пользой. Важно помнить, что счастье начинается с базовых вещей.

Старайтесь жить среди богатых и успешных людей

В мире существует много неблагополучных и развитых районов. Если вам не безразлична своя собственная судьба, то лучше жить поближе к тому месту, где вам будет комфортнее. Например, если относительно успешный человек захочет сильно сэкономить, переехав в бедный район города, его дела могут резко пойти на спад. Эксперты сайта dailyhoro.ru говорят, что это из-за того, что энергия процветания в этом месте не подпитывает его мотивацию и амбиции. Поэтому при возможности лучше переезжать из неблагополучных районов или стремиться их облагородить, сделать безопаснее и лучше сообща.

Свободная циркуляция энергии

Тут стоит отметить два важных аспекта, связанные с энергией Ци и ее свободной циркуляцией. Желательно, чтобы сам дом не находился в окружении других домов. В фэн-шуй считается, что энергия переходит с водой и воздухом. Если дома нагромождены друг на друга, привести энергетику в порядок становится сложнее.

То же самое касается и внутреннего убранства дома. Расстановка мебели должна быть свободной. Не нужно ставить посередине комнат много лишнего. Центр должен оставаться свободным.

Вокруг дома, где вы живете, должно быть больше зелени или воды. В городских джунглях найти место, в котором энергия Ци была бы полностью свободной, очень сложно, но можно выбирать те районы, где есть немного зелени или пруд, а также стараться озеленить подъезды или площадки перед домом.

В офисах лучше выбирать рабочее место где-нибудь ближе к середине. Если вы будете находиться в центре помещения, вам чаще будет улыбаться удача. У вас будет больше клиентов, вас чаще будут посещать хорошие идеи.

Вид из окна

Перегруженность и сильно оживленная улица могут навредить вашей удаче и энергетике. В фэн-шуй есть одно правило, которого стоит придерживаться жителям мегаполисов. В квартире будет меньше счастья, если окна выходят на помойку, разрушенные здания, оживленные перекрестки. Вид из окна должен быть как можно лучше и приятнее. В таком случае улучшится циркуляция финансовых потоков, будет лучше здоровье и настроение.

Полезно, когда вид из окна содержит в себе гармоничное сочетание воды, растительности, большое свободное пространство, красоту и порядок. Ну а если вид из окна оставляет желать лучшего? В таком случае стоит отдекорировать само окно согласно фэн-шуй, лаконично и со вкусом, нейтрализовав избыточный негатив внешнего мира.

Неординарность важна

Выбирайте жизнь в необычных городах, на необычных улицах, в домах с необычным и ярким видом. Все экстраординарное привлекает больше творческой и позитивной энергетики.

Люди из глубинки всегда тянутся в город, где больше возможностей, где можно поселиться в новой атмосфере. Люди из города ищут еще более продвинутое место для жизни — другой, более яркий и необычный город. Это абсолютно нормально, ведь уникальная для нас обстановка — это путь развития.

Правильно обустраивайте свой дом

Этот пункт можно растянуть на сотни подпунктов, но важно лишь отметить все самое необходимое. Во-первых, избегайте наличия лишних вещей в доме, которым ивы не пользуетесь. Весь хлам нужно выбрасывать или продавать, но не оставлять пылиться без какой-либо надобности. Это заставляет позитивную энергию в доме меняться на застойную негативную, которая ухудшает настроение, лишает нас удачи и здоровья.

Держите в чистоте жилое помещение. Ваш дом — ваша крепость. Не нужно доводить крепость до состояния дряхлой старой лачуги. Если вы будете поддерживать чистоту, вам всегда будет улыбаться фортуна.

Старайтесь во время ремонта выбирать правильную расцветку. Стены должны быть светлее пола. Желательно избегать монотонности и «одинаковости» всего интерьера. Также полезно будет выбирать мебель со скругленными углами, чтобы меньше ругаться с близкими.