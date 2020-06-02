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Как согреть холодную квартиру после отключения отопления

Как согреть холодную квартиру после отключения отопления

Мы все так ждем весну, радуемся солнышку, особенно, когда оно достаточно теплое. Радуются весне и работники ЖКХ. Как только потеплело — -в квартирах отключают отопление. А весна хитрая, показала, как может, да и спряталась. А мы остались в холодных квартирах, с холодными батареями и синими носами.

Как обогреть квартиру в такие дни. В этом году, как никогда большой спрос на обогреватели. Разлетаются просто, как горячие пирожки. Но приобретая, включая новые мощные обогреватели, следует помнить о том, какой счет за электроэнергию придет вам в следующем месяце. Конечно, можно подобрать оптимальный вариант, чтобы грел и много не ел. Но такое сочетание найти очень сложно.

Как греться, как не замерзнуть окончательно, если на улице +2, а дома +10? Можно не двигаться. Сесть на кровать, закутаться в плед, поставить рядом ноутбук и термос с горячим чаем.

Можно, наоборот, двигаться. Физические упражнения разогреют вас лучше любой теплой батареи. Но только вас, всем остальным будет также холодно. Помните о котиках.


Нам потребуются пластиковые бутыли. Чем больше объем бутылей, чем толще их стенки — тем лучше. Набираем в эти бутыли очень горячей воды и расставляем их по комнате. Горячая вода, остывая, будет нагревать воздух. Конечно, юг не получится, но потеплеет значительно. Чем меньше будут бутылки, тем быстрее они остынут и вам придется чаще их менять. Но если выбор небольшой, то и это вариант.



Если вы любите уют и романтику — зажгите свечи. Только не по одной, а по несколько — кучками. Такие кучки, расставленные в разных местах комнаты — нагреют ее быстрее, чем вы можете себе представить. Но за свечами нужно следить, этот способ не подходит, если у вас маленькие дети или домашние животные. По принципу отдачи тепла — это то же самое, что зажечь пару конфорок на газовой плите, но вот воздуха сгорит намного меньше.

 


На то время, пока вы боретесь с похолоданием, закройте все вентиляционные отверстия. Они моментально выветрят все то тепло, которое вы сумели накопить. Старайтесь находиться в самой маленькой комнате квартиры. Причем лучше с закрытой дверью.

Эти способы помогут вам хотя бы немного нагреть воздух и не потратить при этом кучу денег на оплату счетов.

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По материалам: planktons

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