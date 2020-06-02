Как заставить обычные вещи работать на себя и приносить удачу

Вадим Карасев

Каждая вещь обладает своей энергетикой, и наши предки умели пользоваться обычными, на первый взгляд, предметами, чтобы привлечь в жизнь удачу. С помощью простых шепотков каждый сможет сделать так, чтобы рядовые предметы начали работать во благо.

Шепотки существуют на все случаи жизни и нужны для того, чтобы запрограммировать сознание на успех в любом деле. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с народной мудростью, благодаря которой каждый сможет создать в своем доме уют, а также заставить личные вещи работать на привлечение благополучия.

Острые предметы есть в каждом доме, и порой они не только приносят пользу, но и становятся источниками травм. Для того чтобы не обрезаться ножом, не уколоться иголкой и не нанести себе травм прочими колющими или режущими предметами, нужно прошептать: «На место кладу, без травм любое дело веду».

Дом — полная чаша, сытость и достаток придут в жизнь, если бережно раскладывать продукты, приговаривая: «Жизнь без голода, дом без нищеты».

Привлечь удачу можно с помощью повседневной одежды. Перед тем как выйти на улицу, предмет гардероба встряхивают, оглаживают руками и шепчут: «Удача со мной, невзгоды — долой». Обувь перед выходом протирают со словами: «Куда ни пойду — монетку найду, денежную удачу домой приведу».

Деньги также могут работать сами на себя и приумножать достаток, если купюры и монеты заговаривать перед тем, как расплатиться: «Сколько убыло, столько и прибудет, да еще и сверху положится, троекратно приумножится».

Работать на себя можно заставить даже воду. Набирая ее для уборки, приговаривают: «В доме чисто, на душе спокойно». Для полива: «Расти и развивайся, без урожая (имя) не оставайся». Для приготовления еды или напитков: «Сытый дом, удача в нем».

Стирка, глажка и подготовка спального места также важны в хозяйстве. Для того чтобы сон был крепким, не мучили кошмары и прочие неудобства, к белью обращаются с шепотком: «Спится сладко, сон крепок, утро доброе».

Транспортное средство, каким бы оно ни было, должно работать безотказно и беречь от разного рода неурядиц. Перед тем как воспользоваться самокатом, машиной, велосипедом или иным транспортным средством, шепчут: «Гладкая дорога стелется, жизнь удачей полнится».

Успешно подготовиться к экзаменам, отчетам, выполнить работу на отлично поможет шепоток на письменные принадлежности: «Буквы — в слова, слова — в деньги, деньги — в почет».

Народную мудрость можно использовать и в современном мире, заговаривая любые бытовые предметы. Тем, кто пользуется бытовыми приборами, помогут шепотки, которые произносили перед работой в полях, заговаривая инструменты, телеги и рабочих лошадей: «Дело спорится, труды вознаграждаются. Как поработаешь — так и поешь».

Заговор читают и на входную дверь, чтобы за ней оставались невзгоды, и ничто дурное не могло проникнуть в жилище: «Дом мой — крепость моя. Дверь запирается, на засов закрывается. Все, что за ней, меня не касается».