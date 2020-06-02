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Киев предлагает переговоры по Донбассу в «будапештском формате» без России

Киев предлагает переговоры по Донбассу в «будапештском формате» без России

Поскольку Россия «нарушила» Будапештский меморандум, заключенный в 1994 году, и «напала» на Украину, переговоры по ситуации на Донбассе следует проводить без участия Москвы. Такое мнение в статье для сайта Атлантического совета — исследовательского центра, работающего под эгидой НАТО, высказал украинский вице-премьер Алексей Резников.

Он считает, что в переговорах в «будапештском формате» могут принять участие только Великобритания и США. Однако Киев, по словам политика, не должен отказываться от «минского формата», так как он помогает освобождать граждан Украины, которых «удерживают» на Донбассе и в России.

«Мы должны сейчас рассмотреть возвращение к будапештскому формату. На первых порах консультации должны проходить без участия России, учитывая, что Москва отказалась от своего статуса гаранта, чтобы стать оккупационной силой», — написал Резников.

Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. По нему Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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