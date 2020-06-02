Китай напомнил США о «нечто мощном»: Обещали нам? Получите у себя

Анастасия Иванова

Глава правительства Гонконга, китайского Особого административного района Сянган (ОАРС) Кэрри Лэм обвинила сегодня, 2 июня, правительства западных стран в «двойных стандартах» в их реакции на планы Пекина ввести закон о национальной безопасности в бывшей британской колонии. При этом руководитель гонконгской администрации напомнила о продолжающихся протестах в Соединённых Штатах, президент которых ранее пообещал властям Китая «нечто мощное», а также указала на жестокости со стороны американской полиции при подавлении народного недовольства на собственной территории.

В своём первом публичном выступлении после того, как Вашингтон заявил, что устранит преференциальный торговый режим в отношении Гонконга в законодательстве США в ответ на планы центрального правительства КНР «усмирить» протесты в китайском Сянгане законом о национальной безопасности, Лэм предупредила западных политиков о том, что они могут своим действиями нанести ущерб собственным интересам.

«Они очень обеспокоены собственной национальной безопасностью, но на нашу национальную безопасность они смотрят сквозь тонированные очки, — заявила глава ОАРС на еженедельном брифинге, передаёт Reuters. — Мы видим, как власти в США „справляются“ с беспорядками, и сравниваем это с их позицией, которую они заняли, когда в прошлом году в Гонконге произошли почти такие же беспорядки».

В Вашингтоне и других американских городах местная полиция всю последнюю неделю протестов, начавшихся после убийства правоохранителями в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, применяет слезоточивый газ, резиновые пули и другие спецсредства для разгона толпы. Но каких-нибудь несколько дней назад подобные действия со стороны полиции Гонконга в американской администрации клеймили в качестве вопиющего нарушения всех демократических ценностей.

В десятках городах США введён комендантский час, которого не было здесь со времён беспорядков после убийства Мартина Лютера Кинга-младшего в 1968 году. При этом Трамп накануне, 1 июня, предупредил «мятежников», что может бросить регулярные воинские части на подавление бунта.

Ранее президент США заявил, что Гонконг больше не является «достаточно автономным» от Пекина, как было обещано во время передачи Великобританией своей колонии Китаю в 1997 году.

Как сообщало ИА Newstes, в Евросоюзе, а также в США, Великобритании и ряде других западных стран ранее выразили опасения, что принятие КНР закона о национальной безопасности в Гонконге поставит под угрозу принцип «одна страна, две системы». Закон, в частности, позволяет центральному правительству КНР создать собственную службу безопасности в ОАРС, а также вводит наказание за призывы к сепаратизму и мятежи в автономии.

Американская администрация пообещали дать «жёсткий» ответ на действия Китая в Гонконге. Экономический советник президента США Ларри Кудлоу указал, что Китай совершает «большую ошибку» в отношении закона о национальной безопасности в Гонконге. Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил ранее в интервью телеканалу NBC, что Вашингтон может ввести санкции против Китая, если Пекин, приняв законопроект о национальной безопасности, «захватит» Гонконг. Сам Трамп также не удержался от озвучивания грозных предостережений в адрес китайского руководства, пообещав ему «нечто мощное» в ответ на действия в Гонконге.

Китайский Сянган обладает автономным статусом и управляется по принципу «одна страна, две системы».