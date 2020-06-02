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Климкин увидел наступление гибридной Третьей мировой войны

Климкин увидел наступление гибридной Третьей мировой войны

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Третья мировая война будет гибридной и она уже стоит на пороге. Текущее положение дел в мире дипломат сравнил с 1913 годом.

"Мы еще не в состоянии Третьей мировой. Мы скорее, если сравнивать с Первой, в 1913 году. С точки зрения позиционирования и многих вещей. Мы на пороге безумных перемен", – сказал Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на украинском телеканале ICTV.

Новую войну, по его словам, ознаменовала "российская агрессия в Крыму и на Донбассе". С ним согласился еще один гость эфира, глава фракции "Голос" Сергей Рахманин, который сравнил положение дел с 1938 годом, когда Германия аннексировала Австрию.

Как сообщал Ruposters, ранее Климкин отказал России в праве отмечать День Победы.

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По материалам: uposters.ru

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