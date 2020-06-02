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Когда страны Европы возобновят выдачу виз в России

Когда страны Европы возобновят выдачу виз в России

Сроки возобновления работы визовых центров стран Европы по-прежнему остаются во многом неясными. Впрочем, есть уже и некоторые временные ориентиры рестарта визового процесса.


ИТАЛИЯ «ПРИОТКРЫЛА» ЗАПИСЬ

На сайте компании VMS, которая является визовым оператором Италии в РФ, на прошлой неделе открылась возможность записи на подачу документов на визу с 1 июня в Москве и в регионах. Однако в течение нескольких дней ситуация изменилась. Последняя актуальная информация на сайте VMS гласит, что на «ближайшие две недели записи нет». При этом в информационном объявлении VMS указано, что все «офисы Визового центра Италии VMS в период с 30.03.2020 до дальнейшего распоряжения будут полностью закрыты, приём и выдача документов, обработка входящих звонков и запросов по электронной почте производиться не будут».

В Генеральном консульстве Италии в Москве «Вестнику АТОР» сообщили, что не обладают информацией о дате возобновления приема документов на визы в консульстве и в визовых центрах. «Такой информации пока нет. Просьба следить за новостями на сайте Консульства», - прокомментировали в дипмиссии.

О том, что запись в ВЦ Италии появлялась на прошлой неделе, подтвердили и представители туроператорских компаний. Однако эксперты обратили внимание на то, что вопросов пока больше, чем ответов.

«Непонятно, на какие даты открывать визы и когда можно будет отправиться в путешествие. Если Италия готова принимать туристов, то в России ещё действует режим самоизоляции и карантинные меры продолжаются», - говорит директор департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская.

«Визовые центры Италии на сегодняшний день не предоставили официальной информации о дате открытия и возможности записи. Самое главное, чтобы открылись российские границы. Пока всё на уровне ожиданий», - отмечает директор по развитию туроператора ICS Travel Group Оксана Волканова.


ТОЧНЫХ ДАТ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА ВИЗЫ НЕТ

«Вестник АТОР» связался с Генеральными консульствами Чехии, Греции, Франции, Испании, Венгрии, чтобы узнать, когда снова откроется прием документов на визы. Представители консульств были единодушны в ответах: точных дат нет. Все зависит от эпидемиологической обстановки в России, сроков открытия внешних границ ЕС (границы закрыты до 15 июня) и сроков открытия границ России (они остаются неизвестными).

В сообщении Генерального консульства Чехии в Москве говорится, что деятельность консульского отдела в области виз и разрешений на проживание остается полностью приостановленной. Это касается и заявлений с целью обучения.

«Пока никакой даты не намечено. Границы закрыты до нового распоряжения», - сообщили в пресс-службе Посольства Франции в России.

«Правительство Испании еще не установило дату отмены чрезвычайного положения и открытия границ нашей национальной территории», - проинформировали в Генеральном консульстве Испании в Москве.

С 18 мая Консульский отдел Посольства Венгрии частично возобновил свою деятельность по ряду направлений, однако прием заявлений на получение шенгенской визы на данном этапе не открыт. «Эта деятельность будет восстановлена позже», - говорят в дипмиссии. По словам венгерских дипломатов, визовый процесс возобновится, когда будут понятны сроки открытия границ РФ и даты возвращения международного авиасообщения. Как только понимание по «пограничному» вопросу наступит, то «Венгрия будет среди первых стран», которые возобновят выдачу виз россиянам.

О том, что пока понимания в сроках открытия визовых центров нет, сообщили и представители туристических офисов Греции, Болгарии, Норвегии и других стран в ходе круглого стола «О туризме после пандемии COVID-19», организованном АТОР и АНТОР.


ОРИЕНТИР – 15 ИЮНЯ?

По предварительным данным, информация о сроках возобновления приема документов на визы появится в середине июня.

Предположительно, с 15 июня визовый процесс могут начать отдельные страны Европы. Например, такие намерения есть у Хорватии и Германии. Так, в сообщении посольства Германии в Москве говорится, что в «связи с тем, что запрет на въезд в Германию продлен до 15 июня 2020 г., выдача виз в посольстве и генконсульствах также ограничивается предположительно до 15 июня.

Напомним, Россия остается мировым лидером по получению шенгенских виз. В 2019 году россиянам было оформлено 4 054 685 шенгенских виз. В РФ находятся консульства европейских стран, которые выдают больше всего «пропусков в Европу». Это консульства Финляндии (Санкт-Петербург), а также Испании, Италии, Греции, Франции и Германии (все в Москве).

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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