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Крис Эванс заверил фанатов, что Капитана Америки больше не будет в Marvel

Крис Эванс заверил фанатов, что Капитана Америки больше не будет в Marvel
Американский актер Крис Эванс считает маловероятным появление его персонажа в новых лентах или сериалах киновселенной Marvel, несмотря на многочисленные слухи об обратном, сообщает Independent.

Он играет Капитана Америку с 2011 года и последний раз появился в "Мстителях: Финал" (2019), где его история подошла к "эмоциональному завершению".

"Это был замечательный опыт, который закончился на такой высокой ноте, что будет рискованно вновь к нему возвращаться. Это мое мнение. Думаю, лучше все оставить так, как есть", — поделился он в передаче The Graham Norton Show.

По всей вероятности, последствия его ухода скажутся на сюжете сериала "Сокол и Зимний Солдат". Он станет первой премьерой спин-оффа Marvel, который выйдет эксклюзивно на Disney+.


Мнение Эванса созвучно точке зрения дуэта сценаристов "Мстителей: Финал" Кристофера Маркуса и Стивена МакФили, которые также считают, что его возвращение сведет на нет эффект завершенной истории.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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