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Курс доллара снижается, но аналитики ждут разворота

Курс доллара снижается, но аналитики ждут разворота

Банк России установил на 3 июня 2020 года официальный курс доллара на уровне 68,9831 рубля, что на 72,8 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро понижен на 85,9 копейки до 76,7782 рубля.

Сегодня, 2 июня на открытии торгов Московской биржи курс доллара снижался по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 68,9 рубля. Курс евро также опускался на 0,3%, до 76,75 рубля. Следует отметить, что курс доллара в последний раз находился ниже 69 рублей 6 марта текущего года.

Как указывают аналитики, российская валюта укрепляется к доллару США и евро на фоне роста нефтяных котировок. Накануне пара доллар-рубль вчера на открытии пробила отметку 70 и довольно быстро спустилась в район 69.

«Никаких фундаментальных поводов для столь мощного роста и крепкого рубля нет, — рассказал ИА Newstes главный аналитик „Алор Брокер“ Алексей Антонов. — Во многом данное движение было следствием начала срабатывания стопов от отметки 70 рублей за доллар у многих игроков».

Как считают в «Алор Брокер», сегодня данный фактор вполне может увести курс российской валюты еще на рубль ниже, в район 68 рублей за доллар.

«Более крепкого рубля мы пока не видим. В ближайшие дни, если не часы, ждем разворота по паре доллар-рубль вверх, — прогнозирует Антонов. — Все-таки негативные внутренние макроэкономические факторы должны возобладать, и увести рубль в паре с долларом сначала в район отметки 75».
# Россия
По материалам: eadaily.com

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