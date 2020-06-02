Курс доллара снижается, но аналитики ждут разворота
Банк России установил на 3 июня 2020 года официальный курс доллара на уровне 68,9831 рубля, что на 72,8 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро понижен на 85,9 копейки до 76,7782 рубля.
Сегодня, 2 июня на открытии торгов Московской биржи курс доллара снижался по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 68,9 рубля. Курс евро также опускался на 0,3%, до 76,75 рубля. Следует отметить, что курс доллара в последний раз находился ниже 69 рублей 6 марта текущего года.
Как указывают аналитики, российская валюта укрепляется к доллару США и евро на фоне роста нефтяных котировок. Накануне пара доллар-рубль вчера на открытии пробила отметку 70 и довольно быстро спустилась в район 69.
Как считают в «Алор Брокер», сегодня данный фактор вполне может увести курс российской валюты еще на рубль ниже, в район 68 рублей за доллар.