Лучшие модели телефонов Samsung в 2020 году

Роман Иванов

Компания Samsung уже давно является лидером рынка и глобальным гигантом, предоставляя флагманские телефоны и различные гаджеты, определяющие тенденции в мире мобильных устройств. Предлагаю вашему вниманию небольшой топ лучших моделей телефонов Самсун, актуальных в 2020 году.

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Samsung Galaxy S20

«Галакси S20» работает на восьмиъядерном процессоре Exynos 990. На борту имеется до 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ для хранения файлов и приложений. Динамический дисплей AMOLED имеет диагональ 1140 на 3200 пикселей, что дает плотность 566 пикселей на дюйм. Аккумулятор емкостью в 4000 мАч поддерживает индукционную беспроводную зарядку и технологию Qi. Помимо высокой производительности гаджета пользователей порадует действительно хороший яркий экран и отличная камера.

Samsung Galaxy S10 +

Поскольку Galaxy S9 был поистине феноменальным телефоном, компания решила продолжать развивать линейку данного смартфона, доказывая своим клиентам, что способна создать что-то еще более универсальное и практичное.

Новый Галакси S10 + работает на восьмиъядерном процессоре Exynos 9820. Флагман доступен в двух версиях: более мощный с 12 ГБ оперативной памяти и «бюджетный» (чего не скажешь о цене) с 8 ГБ оперативки. Пользователи также могут выбрать несколько вариантов с объемом внутренней памяти для хранения данных: 128, 512 и 1000 ГБ внутренней памяти. Samsung Galaxy S10 + также оснащен ярким и динамичным AMOLED-дисплеем с диагональю 6,4 дюйма и разрешением 1140 на 3040 пикселей. Несмотря на больший размер экрана, аккумулятор так и остался на уровне 4100 мАч, но теперь поддерживает индукционную зарядку по технологии PMA. В дополнении идет отличная фронтальная AI-камера на 3 объектива и двойная передняя камера для селфи.

Samsung Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10+ является одним из последних представителей бизнес-линейки смартфонов от корейского производителя. Эти телефоны отличаются от серии «S» в основном за счет своего большего размера и иногда немного более качественных компонентов. Особенностью всей линейки серии Note является обязательное наличие стилуса, а последняя модель помимо высокопроизводительной начинки еще и позволяет делать фотографии, не касаясь телефона.