Лунный день сегодня 2 июня 2020 года

Вадим Карасев

Лунный календарь поведает, каким будет сегодняшний день. Советы астрологов помогут провести время максимально продуктивно, а также правильно распределить силы.

Хоть этот день в календаре и отмечен как весьма позитивный и продуктивный, но специальные заговоры на растущую Луну будут кстати. Они привлекут удачу и помогут найти верное решение в любой жизненной ситуации.

Фаза Луны: начинается 11 лунный день. Ему суждено пройти под влиянием Весов. Рост Луны под эгидой стихии Воздуха — это прекрасный повод начать действовать, проявлять активность во всех сферах жизни.

Магнитные бури 2 июня: магнитных бурь сегодня не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

общительность;новые начинания;честность;новые знакомства;покупки.сомнения в себе;импульсивность;бездействие.

В этот вторник эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не браться за то, что вам делать не хочется. Рутинную работу можно смело отложить на потом. День хорош для общения с близкими людьми, веселья и разговоров. Можно собраться компанией дома и повеселиться, если будут силы после работы. Полезно перебрать свой гардероб и отдать ненужные вещи тому, кто в них нуждается.

Что надеть сегодня

Астрологи советуют отдать предпочтение скромным и практичным вещам. Они не будут отвлекать от дел ни вас, ни окружающих. В плане энергетики день крайне позитивен, поэтому можно подчеркнуть и свой оптимистичный настрой небольшими желтыми или зелеными акцентами в одежде.

Чтобы чувствовать себя увереннее, можно воспользоваться помощью таких камней, как турмалин, сердолик, янтарь. Крупные украшения из золота лучше заменить на более скромные серебряные: этот металл даст больше мотивации и уверенности в себе. Представителям творческих профессий желательно надеть что-то из платины.

Финансы и работа в 11 лунный день

Растущая Луна в Весах создаст идеальные условия для новых начинаний и повышенной активности в сфере финансов, однако астрологи все равно не советуют переоценивать свои силы. День благоприятен для заключения сделок и для творческих начинаний. Это вторник будет крайне продуктивным для всех. Нужно лишь правильно спланировать дела.





В этот день можно заработать повышение или поощрение начальства. Этот день хорошо подходит для крупных трат. Главное — не сомневаться во время покупок. Полезно будет покупать вещи для отпуска, на будущее, а также тратить деньги на ремонт автомобиля.

Любовь и отношения 2 июня

В любовных отношениях также наступает благоприятное время. Можно смело заводить новые знакомства, проявлять активность в общении с противоположным полом. Возможно, многие найдут сегодня свою любовь и обретут счастье. Главное — быть открытыми и честными по отношению друг к другу и себе самим.

В такие дни можно понять, кто является вашим другом, а кто врагом. Люди сами проявят свою натуру и не смогут сдерживать эмоции и мысли. Будьте внимательнее, чтобы разглядеть в окружающих потенциальных друзей и держаться подальше от токсичных личностей.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Стихия Воздуха и растущая Луна не принесут никаких проблем. Напротив, такое сочетание идеально скажется на желании заниматься спортом или проявлять физическую активность конкретно в этот день.

В целом настроение сегодня будет весьма приподнятым у большинства людей. Это значит, что можно договориться с кем угодно и о чем угодно, важно лишь найти правильные слова. Это время гармонии и счастья.