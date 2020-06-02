Мадуро приедет в Иран лично поблагодарить за танкеры с нефтью

Анастасия Иванова

Президент Венесуэлы Николас Мадуро накануне вечером, 1 июня, заявил, что вскоре посетит Иран, чтобы подписать соглашения о сотрудничестве в области энергетике и других секторах экономики, а также поблагодарить иранский народ за помощь его стране в сложные времена. Заявление венесуэльского лидера прозвучало после того, как Исламская Республика отправил в южноамериканскую страну пять танкеров с бензином.

«Я обязан поехать, чтобы лично поблагодарить людей», — заявил Мадуро, выступая на государственном телевидении, передаёт Reuters.

Соединённые Штаты предупреждали Иран о последствиях в случае доставки топлива в Венесуэлу, которая находится под американскими санкциями. Президент ИРИ Хасан Роухани в свою очередь пообещал Вашингтону «проблемы», если он решится атаковать или каким либо ещё способом воспрепятствовать прибытию иранских танкеров в Боливарианскую Республику. При входе в исключительную экономическую зону и территориальные воды Венесуэлы корабли её военно-морских сил сопровождали торговые суда Ирана.

Тегеран направил Каракасу нефтепродукты общей стоимостью около $ 45 млн. В марте стало известно, что власти Венесуэлы намерены закрыть подавляющее большинство АЗС в стране с тем, чтобы жестче контролировать расход постоянно сокращающихся запасов бензина.