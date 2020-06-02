"Максимальная защита здоровья"": эксперт оценил меры ЦИК по обеспечению безопасности на голосовании по поправкам

Вадим Карасев

Принятые Центризбиркомом России меры по обеспечению безопасности участников голосования обеспечат их полную защиту здоровья. Такое мнение высказал руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, сообщает ТАСС.



"Мы хотим поблагодарить [главу ЦИК Эллу Александровну Памфилову], прежде всего за то, что будет на максимальном уровне обеспечена защита здоровья как самих голосующих, так и наших наблюдателей. Все наши наблюдатели получат необходимые средства индивидуальной защиты", - сказал Григорьев.

По его словам, самыми важными принципами является "максимальная защита здоровья и максимальное присутствие общественных наблюдателей на всех процедурах голосования".

"Что касается мер по защите здоровья, мы сейчас можем констатировать, что они уже сейчас намного лучше, чем те, которые применялись и даже будут применяться в зарубежных странах на голосовании", - отметил член ОП.

Он добавил, что "наблюдателей на голосовании будет сотни тысяч". "Мы принимаем всех желающих и сейчас ждем от политических партий достаточное количество, мы их принимаем по индивидуальным направлениям. Мы будем принимать эти заявки максимально долго, практически до последнего момента", - добавил член ОП.