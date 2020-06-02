Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Массово прививать россиян от коронавируса могут начать осенью

Массово прививать россиян от коронавируса могут начать осенью

Массово прививать россиян от коронавируса могут начать осенью

Массовая вакцинация россиян от COVID-19 может начаться уже осенью. Об этом в ходе брифинга заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает Интерфакс.

По сей день работа над созданием вакцины идет полным ходом. По мнению специалистов, в случае успеха осенью смогут начать прививать граждан от коронавирусной инфекции.

Чернышенко отметил, что на данный момент стоит научиться жить с учетом всех возможных рисков заболевания.

Ранее вице-премьер заявлял, что пока не появится вакцина от коронавируса о поездках за рубеж речи быть не может в связи с опасностью возникновения второй волны заболевания.

В стране разработкой вакцины занимаются на семи площадках. Во вторник в Министерстве обороны сообщили о начале клинических испытаний вакцины, в разработке которой участвовали сотрудники 48-го Центрального научно-исследовательского института ведомства. Для проверки безопасности и эффективности этого препарата отобрали добровольно изъявивших желание 50 военослужащих.

Читайте также: Россиян «взорвала» угроза введения штрафов при отказе от вакцинации
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Бальбек назвал "бредом" заявление о захвате Россией юга Украины
Бальбек назвал "бредом" заявление о захвате Россией юга Украины
Государство поддержит частные театры и концертные организации
Государство поддержит частные театры и концертные организации
Рената Литвинова, Евгений Миронов и другие гости концерта в рамках фестиваля "Черешневый лес" в Москве
Рената Литвинова, Евгений Миронов и другие гости концерта в рамках
Журналисты показали раны после обстрелов полицией во время протестов в США
Журналисты показали раны после обстрелов полицией во время протестов
Россия и Турция совместно разработают вакцину от коронавируса
Россия и Турция совместно разработают вакцину от коронавируса
СМИ сообщили о почти 2,7 тысячи задержанных в округе Лос-Анджелес
СМИ сообщили о почти 2,7 тысячи задержанных в округе Лос-Анджелес
Российский олигарх отдал миллиарды рублей на борьбу с коронавирусом
Российский олигарх отдал миллиарды рублей на борьбу с коронавирусом
Причиной смерти звезды «Сумерек» оказались наркотики
Причиной смерти звезды «Сумерек» оказались наркотики
В России спрогнозировали отказ от услуг мигрантов после пандемии
В России спрогнозировали отказ от услуг мигрантов после пандемии
В сети выявили неожиданные опасности для жизни человека
В сети выявили неожиданные опасности для жизни человека
81-летний король Ойо отпраздновал 22-летие своей жены, которую ему "подарили"
81-летний король Ойо отпраздновал 22-летие своей жены, которую ему
В ожидании "безумных перемен". Климкина хватил апокалипсический удар
В ожидании "безумных перемен". Климкина хватил апокалипсический удар

Топ на сегодня

Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
Трамп призвал жестко подавлять беспорядки
Трамп призвал жестко подавлять беспорядки
"Их раздражает". Эксперт объяснил, почему Лондон против возврата РФ в G7
"Их раздражает". Эксперт объяснил, почему Лондон против возврата РФ в

Еще по теме

Прививать россиян от COVID-19 могут начать в 2021 году
Отобраны добровольцы для испытания российской вакцины от коронавируса
Испытание вакцины от коронавируса на добровольцах хотят начать 29 июня
СМИ: в Китае предварительно одобрили испытания второй вакцины от COVID-19