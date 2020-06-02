Массово прививать россиян от коронавируса могут начать осенью

Вадим Карасев

Массовая вакцинация россиян от COVID-19 может начаться уже осенью. Об этом в ходе брифинга заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает Интерфакс.

По сей день работа над созданием вакцины идет полным ходом. По мнению специалистов, в случае успеха осенью смогут начать прививать граждан от коронавирусной инфекции.

Чернышенко отметил, что на данный момент стоит научиться жить с учетом всех возможных рисков заболевания.

Ранее вице-премьер заявлял, что пока не появится вакцина от коронавируса о поездках за рубеж речи быть не может в связи с опасностью возникновения второй волны заболевания.

В стране разработкой вакцины занимаются на семи площадках. Во вторник в Министерстве обороны сообщили о начале клинических испытаний вакцины, в разработке которой участвовали сотрудники 48-го Центрального научно-исследовательского института ведомства. Для проверки безопасности и эффективности этого препарата отобрали добровольно изъявивших желание 50 военослужащих.

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