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Меган Фокс хотела бросить прикованного к постели из-за болезни мозга мужа

Меган Фокс хотела бросить прикованного к постели из-за болезни мозга мужаМеган Фокс и Брайан Остин ГринФото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Американская актриса и модель Меган Фокс хотела бросить мужа Брайана Остина Грина, прикованного к постели из-за болезни мозга. Об этом сообщает Daily Mail.

В этом году пара, у которой трое детей, объявила, что расстается после десяти лет брака. Однако выяснилось, что артистка хотела уйти от супруга еще в 2015 году: вернувшись в Лос-Анджелес со съемочной площадки в Нью-Йорке, она вручила ему документы о разводе. Согласно источникам издания, в тот момент актер был болен и едва мог пошевелить головой. В конечном итоге в 2016 году знаменитости помирились.

По словам Остина Грина, тогда супруга призналась ему, что, находясь вдали от него, чувствует себя собой. Изначально такие слова расстроили артиста. При этом он отметил, что она не выбирала, как себя чувствовать, поэтому он не может злиться на супругу.

Осенью 2019 года Фокс рассказала, почему ее шестилетний сын Ноа любит платья. Знаменитость отметила, что ребенок интересуется модой и носит в школу то, что хочет, несмотря на негативную реакцию одноклассников. По ее словам, она пытается научить Ноа быть уверенным в себе и не обращать внимания на то, что говорят окружающие.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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