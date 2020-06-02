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Министр Шойгу пригласил главу Пентагона Эспера на Парад Победы

Министр Шойгу пригласил главу Пентагона Эспера на Парад Победы

Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил главу Пентагона Марка Эспера на парад Победы в Москве 24 июня. Об этом сегодня, 2 июня, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Разговор министров проходил по телефону.

«Генерал армии Сергей Шойгу пригласил Марка Эспера принять участие 24 июня 2020 года в военном параде на Красной площади в честь 75-й годовщины Победы», — сказали в военном ведомстве.

Как сообщало ИА Newstes, в параде на Красной площади в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня, примут участие около 14 тыс. человек, в том числе воспитанники довузовских учебных заведений. Приглашены также парадные расчёты 19 иностранных государств.

По словам Сергея Шойгу, к участию в параде Победы «допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к Covid-19 и без признаков инфекционных заболеваний». Он потребовал исключить любые контакты личного состава парадных расчётов с военнослужащими и гражданскими лицами, которые не привлекаются к тренировкам.

Приказ провести парад 24 июня в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов дал президент РФ Владимир Путин.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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