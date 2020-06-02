Министр Шойгу пригласил главу Пентагона Эспера на Парад Победы

Алексей Вольцев

Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил главу Пентагона Марка Эспера на парад Победы в Москве 24 июня. Об этом сегодня, 2 июня, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Разговор министров проходил по телефону.

«Генерал армии Сергей Шойгу пригласил Марка Эспера принять участие 24 июня 2020 года в военном параде на Красной площади в честь 75-й годовщины Победы», — сказали в военном ведомстве.

Как сообщало ИА Newstes, в параде на Красной площади в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня, примут участие около 14 тыс. человек, в том числе воспитанники довузовских учебных заведений. Приглашены также парадные расчёты 19 иностранных государств.

По словам Сергея Шойгу, к участию в параде Победы «допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к Covid-19 и без признаков инфекционных заболеваний». Он потребовал исключить любые контакты личного состава парадных расчётов с военнослужащими и гражданскими лицами, которые не привлекаются к тренировкам.

Приказ провести парад 24 июня в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов дал президент РФ Владимир Путин.