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Минобороны отреагировало на публикацию о презентации недостроенного госпиталя

Минобороны отреагировало на публикацию о презентации недостроенного госпиталяФото: egov-buryatia.ru

Строительство многофункционального медицинского центра Минобороны России в Улан-Удэ (Бурятия) полностью завершилось 15 мая текущего года. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба Восточного военного округа, комментируя информацию о презентации недостроенного госпиталя.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в медучреждении созданы запасы лекарств, палаты оборудованы современной аппаратурой и необходимыми средствами. Также там организованы десять палат интенсивной терапии. «Госпиталь готов к приему пациентов, включая инфицированных новой коронавирусной инфекцией. Медперсонал прошел специальную подготовку на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (Санкт-Петербург)», — отметил представитель Восточного военного округа.

В то же время руководство Бурятии попросило дополнительно переоборудовать еще десять палат госпиталя под реанимационные, пояснили в пресс-службе. Эти работы ведутся и будут завершены до конца текущей недели. «Подобные работы по дооборудованию построенных медицинских центров, связанные с увеличением палат интенсивной терапии, в настоящее время завершены еще в двух многофункциональных центрах, рассчитанных на прием 60 пациентов», — рассказали в пресс-службе.

Ранее 2 июня сообщалось, что госпиталь в Улан-Удэ для зараженных коронавирусом оказался недостроенным, несмотря на то, что ранее его презентовали президенту России Владимиру Путину как готовый к приему больных.

Изначально больницу в Улан-Удэ планировали построить до 30 апреля, но сроки сорвались, их сдвинули до 15 мая. Медцентр в Сосновом Бору рассчитан на 60 коек для пациентов в изолированных боксах. Во время строительства объекта на площадке зафиксировали вспышку коронавируса.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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