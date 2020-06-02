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Мишустин представил Путину план по восстановлению доходов россиян

Мишустин представил Путину план по восстановлению доходов россиян

Восстановление доходов россиян становится одной из приоритетных задач правительства. В связи с чем, разработан план по достижению целевых показателей: снижение уровня безработицы ниже 5% и увеличение темпов роста ВВП до уровня не меньше 2,5% в год к концу 2021 года.

Отмечается, что для дополнительного финансирования регионов после ограничений из-за эпидемии коронавируса может понадобиться около половины триллиона рублей.

Кроме ранее объявленных поддерживающих мер в проект плана внесено предложение о создании «социального казначейства», которое будет заниматься предоставлением мер соцподдержки.

Реализация плана запланирована в несколько этапов. Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник, 2 июня, представил проект документа президенту Владимиру Путину. При этом глава правительства сообщил, что на реализацию плана потребуется около 5 триллионов рублей.

Реализация запланированного будет происходить в три этапа:



продлится с июня по сентябрь 2020 года: целью этой стадии будет недопущение дальнейшего падения доходов населения и распространения рецессии на большее количество отраслей, а также стабилизация ситуации в тех отраслях, которые больше всего пострадали.



– с октября 2020 по июнь 2021 года: в основны целях планируется обеспечение восстановительного роста экономики и доходов граждан, а также не допущение ухудшения санэпид обстановки по коронавирусу.



– с июля по декабрь 2021 года планируется устойчивый рост реальных доходов россиян и активный рост в экономике.

В целом, представленный план понравился Путину. Поэтому, он дал правительству еще две недели на то, чтоб план окончательно доработали и учли в нем то, как будут реализовываться нацпроекты.

Ранее Южный Федеральный подготовил видеоматериал о том, на какие товары и услуги россияне предпочитали тратить больше, а на какие меньше.

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# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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