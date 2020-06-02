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МВД утвердило новые трехзначные коды регионов на автомобильных номерах

МВД утвердило новые трехзначные коды регионов на автомобильных номерах

Министерство внутренних дел России утвердило изменения в комбинации цифр автомобильных номеров для некоторых российских регионов, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник.

Согласно указу, водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.

Первыми с нововведением столкнутся москвичи: в столице Госавтоинспекция выдает номера с последними двумя сериями 777 и 799. Теперь для жителей Москвы станет доступна, в частности, комбинация с кодом 999. Автовладельцам Владимирской области начнут присваивать номера с кодом 333, Алтайского края - 222, Костромской области - 444, Омской области - 555.

По данным собеседника издания, соответствующий приказ уже подписан, он должен вступить в силу через десять дней после публикации.

30 мая, писал Ruposters, министерство юстиции предложило добавить в проект переписанного кодекса об административных правонарушениях (КоАП) пункт о штрафе за парковку на газонах. 

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По материалам: uposters.ru

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