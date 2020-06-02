Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На актера Джона Кьюсака напали полицейские в Чикаго

На актера Джона Кьюсака напали полицейские в Чикаго

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Американский актер Джон Кьюсак, известный по главным ролям в фильмах "Интуиция", "1408" и "2012", разместил в твиттере пост, в котором сообщил, что подвергся нападению чикагских полицейских, когда снимал акцию протеста, сообщает Deadline.

"Копам не понравилось, что я снимал горящую машину, поэтому они напали на меня с дубинками и ударили мой велосипед. Можете послушать", — подписал ролик Кьюсак.

На видео слышно, что офицеры кричат на актера "проваливай отсюда", а затем раздается характерный звук, когда бьют по металлу. "Хорошо, хорошо", — говорит актер.

Позже Джон Кьюсак сделал еще несколько постов, в том числе показал группу миротворцев, которые, по словам актера, и "починили" его средство передвижения дубинками.


гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.

В Сети появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

В ПСБ заявили о снижении атак мошенников на банковских клиентов
В ПСБ заявили о снижении атак мошенников на банковских клиентов
Российским учителям предсказали рост доходов из-за коронавируса
Российским учителям предсказали рост доходов из-за коронавируса
Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе
Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе
На актера Джона Кьюсака напали полицейские в Чикаго
На актера Джона Кьюсака напали полицейские в Чикаго
Crew Dragon доставил на МКС серию сверхпрочных работ художника стрит-арта
Crew Dragon доставил на МКС серию сверхпрочных работ художника
СМИ: американца обвиняют в раздаче взрывчатки на протестах в Миннеаполисе
СМИ: американца обвиняют в раздаче взрывчатки на протестах в
В Москве умер 71 человек с коронавирусом
В Москве умер 71 человек с коронавирусом
После сюжета о коррупции в медицине в Воркуте сожгли машину журналиста
После сюжета о коррупции в медицине в Воркуте сожгли машину журналиста
На Украине испытали ракету поколения сорокалетней давности
На Украине испытали ракету поколения сорокалетней давности
Ким Кардашьян и Канье Уэст пригрозили своему бывшему телохранителю судом из-за его откровений об их жизни
Ким Кардашьян и Канье Уэст пригрозили своему бывшему телохранителю
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Михеева: заявки на участие в голосовании по поправкам в Конституцию в качестве наблюдателей подали уже 128 тыс. человек.
Михеева: заявки на участие в голосовании по поправкам в Конституцию в

Топ на сегодня

Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты детей и публикуют фото из семейного архива
Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты
На Щелковском автовокзале откроются четыре проекта Black Star
На Щелковском автовокзале откроются четыре проекта Black Star
Три обряда на удачу для первого летнего дня
Три обряда на удачу для первого летнего дня

Еще по теме

На актера Джона Кьюсака напала полиция во время протестов в США
Актер из «Воздушной тюрьмы» разозлил подписчиков антисемитским твитом
Джон Кьюсак продает дом в Малибу за $10,3 млн
Американский актер Билл Нанн скончался в возрасте 63 лет