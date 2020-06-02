На актера Джона Кьюсака напали полицейские в Чикаго

Лидия Мартынова

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Американский актер Джон Кьюсак, известный по главным ролям в фильмах "Интуиция", "1408" и "2012", разместил в твиттере пост, в котором сообщил, что подвергся нападению чикагских полицейских, когда снимал акцию протеста, сообщает Deadline.

Cops didn’t like me filming the burning car so they came at me with batons. Hitting my bike.

Ahhm here’s the audio pic.twitter.com/tfaOoVCw5v” — John Cusack (@johncusack) May 31, 2020

"Копам не понравилось, что я снимал горящую машину, поэтому они напали на меня с дубинками и ударили мой велосипед. Можете послушать", — подписал ролик Кьюсак.

На видео слышно, что офицеры кричат на актера "проваливай отсюда", а затем раздается характерный звук, когда бьют по металлу. "Хорошо, хорошо", — говорит актер.

These were some of the peace officers - who gently tuned up my bike with their batons- pic.twitter.com/atMf8VaV6l — John Cusack (@johncusack) May 31, 2020

Позже Джон Кьюсак сделал еще несколько постов, в том числе показал группу миротворцев, которые, по словам актера, и "починили" его средство передвижения дубинками.

гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.

В Сети появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.