Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » На брата Ермака таки завели дело из-за скандальных пленок

На брата Ермака таки завели дело из-за скандальных пленок

На брата Ермака таки завели дело из-за скандальных пленок

Громкое дело о «пленках Ермака» будет расследоваться Национальным антикоррупционным бюро Украины. Суд обязал НАБУ начать расследование по поводу скандальных видеозаписей, где продемонстрирован отбор кандидатов на привлекательные должности в органы власти.

Резонансное дело было сначала передано от Специализированной прокуратуры в полицию, потом было решено, что видеозаписями должны заниматься в СБУ. Видео было обнародовано еще в конце марта, но за два месяца ни один из органов не взялся за расследование.

Напомним, на видео, датированных 2019 годом, фигурирует мужчина, похожий на Дениса Ермака — брата главы Офиса президента Андрея Ермака. Герои видео обсуждают будущие назначения «нужных» людей на «лакомые» должности на таможне и в других государственных структурах.

Президент Владимир Зеленский, комментируя скандал, заявил, что дело это — пустое, потому что никто из тех людей, кто фигурирует на видео, не получил должности. Денис Ермак по поводу пленок заявил, что на них сделали «нарезку» с вырванным контекстом.

Депутат Гео Лерос, который и опубликовал видео о «собеседованиях», решением суда доволен и надеется, что теперь наконец появится возможность для следственных действий.

Фото Guildhall/YouTube

61 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Журналисты показали раны после обстрелов полицией во время протестов в США
Журналисты показали раны после обстрелов полицией во время протестов
Россия и Турция совместно разработают вакцину от коронавируса
Россия и Турция совместно разработают вакцину от коронавируса
СМИ сообщили о почти 2,7 тысячи задержанных в округе Лос-Анджелес
СМИ сообщили о почти 2,7 тысячи задержанных в округе Лос-Анджелес
Российский олигарх отдал миллиарды рублей на борьбу с коронавирусом
Российский олигарх отдал миллиарды рублей на борьбу с коронавирусом
Причиной смерти звезды «Сумерек» оказались наркотики
Причиной смерти звезды «Сумерек» оказались наркотики
В России спрогнозировали отказ от услуг мигрантов после пандемии
В России спрогнозировали отказ от услуг мигрантов после пандемии
В сети выявили неожиданные опасности для жизни человека
В сети выявили неожиданные опасности для жизни человека
81-летний король Ойо отпраздновал 22-летие своей жены, которую ему "подарили"
81-летний король Ойо отпраздновал 22-летие своей жены, которую ему
В ожидании "безумных перемен". Климкина хватил апокалипсический удар
В ожидании "безумных перемен". Климкина хватил апокалипсический удар
«Газпром» оспорил польскую победу в Стокгольмском арбитраже
«Газпром» оспорил польскую победу в Стокгольмском арбитраже
Минобороны отреагировало на публикацию о презентации недостроенного госпиталя
Минобороны отреагировало на публикацию о презентации недостроенного
Министр Шойгу пригласил главу Пентагона Эспера на Парад Победы
Министр Шойгу пригласил главу Пентагона Эспера на Парад Победы

Топ на сегодня

Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
Ким Кардашьян и Канье Уэст пригрозили своему бывшему телохранителю судом из-за его откровений об их жизни
Ким Кардашьян и Канье Уэст пригрозили своему бывшему телохранителю
"Их раздражает". Эксперт объяснил, почему Лондон против возврата РФ в G7
"Их раздражает". Эксперт объяснил, почему Лондон против возврата РФ в

Еще по теме

«К реальной жизни не относятся»: у Зеленского официально прокомментировали скандал с «пленками Ермака»
САП открыла дело по "пленкам Ермака"
Неожиданный поворот: САП переквалифицировала дело о "пленках Ермака" и отдала его полиции
Провал за провалом: команда Зеленского снижает его рейтинг