Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » На спасение туризма от последствий COVID-19 могут выделить свыше 60 млрд рублей

На спасение туризма от последствий COVID-19 могут выделить свыше 60 млрд рублей

На спасение туризма от последствий COVID-19 могут выделить свыше 60 млрд рублей

В распоряжении «Вестника АТОР» оказался финальный вариант «туристической» части плана по восстановлению национальной экономики после пандемии, который сегодня будет рассматривать Владимир Путин по представлению премьер-министра Михаила Мишустина. Общие расходы государства на поддержку отрасли могут составить 61,52 млрд р.

О самом плане мы писали в этом материале. Туризм включен в него отдельным разделом. Из финального текста, в частности, следует, что:

- На меры по популяризации внутреннего и въездного туризма (в частности, здесь предусмотрено создание центра цифровых и маркетинговых компетенций, смягчение въездного и визового режимов), будет выделено в 2020 году 1,5 млрд рублей и столько же – в 2021 г. Начало финансирования запланировано на сентябрь 2020 года

- Для поддержки гостиничной отрасли предусмотрены меры в виде возмещения государством 50% платежей по процентам и отсрочки выплаты основного долга гостиниц по ранее выданным кредитам. Срок действия таких мер поддержки – с июля по декабрь 2020 г., всего на эти цели может быть выделено 6,7 млрд р.

- Господдержка будет оказана туроператорам по внутреннему и въездному туризму, «в том числе за счет формирования новых привлекательных маршрутов и поддержки детского туризма». Предполагается также господдержка в виде субсидий на снижение стоимости авиа- и железнодорожных билетов по ряду туристических направлений. В сумме на эти цели с августа 2020 г. планируется потратить 7,76 млрд р. в 2020 г. и 7,82 млрд р. в 2021 г.

- На системное развитие туристической и иной инфраструктуры (в числе мер – льготное кредитование, субсидирование ввода новых гостиниц и обеспечивающей инфраструктуры, планы развития перспективных туристических территорий, формирование туристически-привлекательных центров городов, грантовая поддержка) предполагается выделить с августа 2020 г.: 10,39 млрд р. в 2020 году и 25,34 млрд руб. в 2021 г.

- На «совершенствование системы обеспечения прав потребителей туристических услуг и повышение прозрачности деятельности предприятий рынка» с января 2021 г. будет выделено 0,5 млрд р.

- Также в плане предусмотрено создание в России в целях безопасности туризма «декларативной системы TravelSafe». Сумма бюджета не указана, но расходы государства на ее разработку и создание, безусловно, будут.

Всего на восстановление туризма «после коронавируса», таким образом, государство (если предложенный план будет одобрен президентом) выделит 61,52 млрд р.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

В одной из мечетей Кабула прогремел взрыв, трое раненых
В одной из мечетей Кабула прогремел взрыв, трое раненых
На стыковочном блоке США обнаружилась табличка российского производителя
На стыковочном блоке США обнаружилась табличка российского
В Париже испугались беспорядков и запретили акцию в память чернокожего
В Париже испугались беспорядков и запретили акцию в память чернокожего
Кей-поп-звезды BTS извинились за песню с голосом сектантского лидера
Кей-поп-звезды BTS извинились за песню с голосом сектантского лидера
Часть россиян пожаловались на снижение зарплат
Часть россиян пожаловались на снижение зарплат
Закон притяжения: 9 способов найти истинную любовь
Закон притяжения: 9 способов найти истинную любовь
Собянин рассказал, как Москва смогла избежать худшего сценария с COVID-19
Собянин рассказал, как Москва смогла избежать худшего сценария с
"Яндекс" рассматривает реструктуризацию своей доли в СП со Сбербанком
"Яндекс" рассматривает реструктуризацию своей доли в СП со Сбербанком
Хранивший тайну несколько месяцев парень сдался и разрушил отношения в семье
Хранивший тайну несколько месяцев парень сдался и разрушил отношения
В Москве подвели итоги онлайн-олимпиады «Готов к жизни в умном городе!»
В Москве подвели итоги онлайн-олимпиады «Готов к жизни в умном
Онлайн-мероприятия ММСО 28–30 мая посетили 50 тысяч человек
Онлайн-мероприятия ММСО 28–30 мая посетили 50 тысяч человек
Ричард Гренелл покинул должность посла США в Германии
Ричард Гренелл покинул должность посла США в Германии

Топ на сегодня

Россия захотела услышать комментарии ЕС и НАТО относительно протестов в США
Россия захотела услышать комментарии ЕС и НАТО относительно протестов
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
Трамп не прав. Премьер Канады не поддержал приглашение РФ на саммит G7
Трамп не прав. Премьер Канады не поддержал приглашение РФ на саммит G7

Еще по теме

Туризм включен в Национальный план по восстановлению экономики России
Правительство может выделить 2 млрд рублей на привлечение иностранных туристов
Как в Бурятии в условиях пандемии поддерживают туроператоров и отельеров
«Роскосмос» недополучит 145 млрд рублей из-за нехватки средств