На спасение туризма от последствий COVID-19 могут выделить свыше 60 млрд рублей

Анастасия Иванова

В распоряжении «Вестника АТОР» оказался финальный вариант «туристической» части плана по восстановлению национальной экономики после пандемии, который сегодня будет рассматривать Владимир Путин по представлению премьер-министра Михаила Мишустина. Общие расходы государства на поддержку отрасли могут составить 61,52 млрд р.

О самом плане мы писали в этом материале. Туризм включен в него отдельным разделом. Из финального текста, в частности, следует, что:

- На меры по популяризации внутреннего и въездного туризма (в частности, здесь предусмотрено создание центра цифровых и маркетинговых компетенций, смягчение въездного и визового режимов), будет выделено в 2020 году 1,5 млрд рублей и столько же – в 2021 г. Начало финансирования запланировано на сентябрь 2020 года

- Для поддержки гостиничной отрасли предусмотрены меры в виде возмещения государством 50% платежей по процентам и отсрочки выплаты основного долга гостиниц по ранее выданным кредитам. Срок действия таких мер поддержки – с июля по декабрь 2020 г., всего на эти цели может быть выделено 6,7 млрд р.

- Господдержка будет оказана туроператорам по внутреннему и въездному туризму, «в том числе за счет формирования новых привлекательных маршрутов и поддержки детского туризма». Предполагается также господдержка в виде субсидий на снижение стоимости авиа- и железнодорожных билетов по ряду туристических направлений. В сумме на эти цели с августа 2020 г. планируется потратить 7,76 млрд р. в 2020 г. и 7,82 млрд р. в 2021 г.

- На системное развитие туристической и иной инфраструктуры (в числе мер – льготное кредитование, субсидирование ввода новых гостиниц и обеспечивающей инфраструктуры, планы развития перспективных туристических территорий, формирование туристически-привлекательных центров городов, грантовая поддержка) предполагается выделить с августа 2020 г.: 10,39 млрд р. в 2020 году и 25,34 млрд руб. в 2021 г.

- На «совершенствование системы обеспечения прав потребителей туристических услуг и повышение прозрачности деятельности предприятий рынка» с января 2021 г. будет выделено 0,5 млрд р.

- Также в плане предусмотрено создание в России в целях безопасности туризма «декларативной системы TravelSafe». Сумма бюджета не указана, но расходы государства на ее разработку и создание, безусловно, будут.

Всего на восстановление туризма «после коронавируса», таким образом, государство (если предложенный план будет одобрен президентом) выделит 61,52 млрд р.