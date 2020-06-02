На стыковочном блоке США обнаружилась табличка российского производителя

Алексей Вольцев

После стыковки с МКС американского пилотируемого корабля Dragon-V2 западные космические издания активно обсуждают тему адаптера IDA, к которому причаливал корабль.

Официально стыковочный блок произведен Boeing, однако на фотографии NASA ясно видно, что основной узел изготовлен на Заводе экспериментального машиностроения РКК «Энергия».

«Повод для гордости за отечественные космические технологии не меньший, нежели производство двигателей РД-180 для американской компании, но почему-то в наших СМИ его не афишируют, — удивляется блогер Роман Лукьянов в Facebook. — Самое интересное: вроде как „боинговский“ стыковочный узел на самом деле представляет собой развитие андрогинно-периферийного агрегата стыковки АПАС-75, разработанного ОКБ-1 (РКК „Энергия“) еще для проекта „Союз“ — „Аполлон“, осуществленного в июле 1975 года. В связи с этим известный специалист по истории космонавтики Андрей Лысенко высказал предположение: не российского ли происхождения также и стыковочный агрегат SpaceX Dragon-V2. Мысль можно развить и дальше — пути бизнеса неисповедимы. Но может обидеться Илон Маск».

«Либо США по-тихому покупает высокотехнологичное оборудование и узлы для своих космических аппаратов у России (от двигателей и до конкретных узлов и агрегатов космического корабля) — либо мировой гегемон и сверхдержава просто всё спи…ли, плюнув на все условности и законы, в погоне за целью „догнать Россию“. Но версия с покупкой — самая явная», — указывает Лукьянов.

Как сообщало ИА Newstes , 30 мая астронавты США впервые за 9 лет отправились в космос на американском многоразовом корабле Dragon-V2 (Crew Dragon), а компания SpaceX Илона Маска стала первой частной компанией, доставившей на орбиту астронавтов.

В этой связи президент США Дональд Трамп в восторге заявил:

«Ты не можешь быть номером один на Земле, если ты — номер два в космосе. И мы нигде не будем номером два. США вернули себе престиж мирового лидера в космосе. Первой женщиной на Луне будет американка, и первой страной на Марсе будет США».