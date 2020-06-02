На Украине испытали ракету поколения сорокалетней давности
Испытание старой ракеты — это рядовое событие, украинского чуда не произошло, заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, комментируя испытание Украиной ракеты «Нептун».
Украинское конструкторское бюро «Луч» отчиталось об успешных испытаниях крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун». В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что эти ракеты могут за несколько минут уничтожить Крымский мост.
Как пояснил Алексей Подберезкин, ракета «Нептун» — это вариант старой советской ракеты образца 1970-х годов, с ее помощью можно наносить удары по целям на поверхности земли и моря, она способна перекрывать акваторию значительной части Черного моря.
И самое главное, подчеркнул Подберезкин, — важно не только провести серию таких испытаний, но и произвести эти ракеты в нужном количестве, поставить их на вооружение и научить людей управлять ими.
Как сообщил 31 мая глава КБ «Луч» Олег Коростелев, пуски «Нептуна» осуществлялись по двум целям в Черном море с интервалом в две секунды. По его словам, первая цель находилась в 85 километрах от места пуска, а вторая — в 110 километрах. Коростелев заявил, что на подлете к цели ракеты снизились до пяти метров над уровнем моря и вычислили оптимальную точку поражения.