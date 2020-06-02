На Украине испытали ракету поколения сорокалетней давности

Алексей Вольцев

Испытание старой ракеты — это рядовое событие, украинского чуда не произошло, заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, комментируя испытание Украиной ракеты «Нептун».

Украинское конструкторское бюро «Луч» отчиталось об успешных испытаниях крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун». В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что эти ракеты могут за несколько минут уничтожить Крымский мост.

Как пояснил Алексей Подберезкин, ракета «Нептун» — это вариант старой советской ракеты образца 1970-х годов, с ее помощью можно наносить удары по целям на поверхности земли и моря, она способна перекрывать акваторию значительной части Черного моря.

«На самом деле чуда не произошло. Никто не умаляет знаний инженеров, которые остались на Украине, но надо признать, что за последние 30 лет они много не добавили. Скорость ракеты относительно небольшая, способность проникать через систему ПВО низкая, точность невысокая. То есть это поколение крылатых ракет 40-летней давности», — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

И самое главное, подчеркнул Подберезкин, — важно не только провести серию таких испытаний, но и произвести эти ракеты в нужном количестве, поставить их на вооружение и научить людей управлять ими.

«Просто испытание старой ракеты само по себе ни о чем не говорит, это рядовое событие. А на фоне того, что украинский ОПК разваливается, армия с трудом приходит в себя, все эти пуски становятся, мягко говоря, неубедительными», — заключил Алексей Подберезкин.

Как сообщил 31 мая глава КБ «Луч» Олег Коростелев, пуски «Нептуна» осуществлялись по двум целям в Черном море с интервалом в две секунды. По его словам, первая цель находилась в 85 километрах от места пуска, а вторая — в 110 километрах. Коростелев заявил, что на подлете к цели ракеты снизились до пяти метров над уровнем моря и вычислили оптимальную точку поражения.