На въезде в Севастополь всем гостям делают экспресс-тесты на коронавирус

Вадим Карасев

Все, кто въезжает в Севастополь должны сдать тест на коронавирус. На въездах установлены семь пунктов и каждого человека проверяют на заражение. На данный момент действуют три мини-лаборатории - в Верхнесадовом, на мысе Сарыч и Угловом.

После того, как проведено тестирование гостей отправляют на самоизоляцию. Отмечается, что если у человека отрицательный результат теста, то передвигаться по городу он сможет свободно, но наблюдение за ним будет, сообщает ForPost.

Если же тест показал положительный результат, то больного госпитализируют, а всех контактных с ним отправят в обсерватор.

В Севастополе с 26 мая введены дополнительные ограничения. Гости города должны иметь при себе паспорт, электронный пропуск и документ, который подтверждает служебные или должностные обязанности.

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