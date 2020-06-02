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Налоговые льготы для резидентов экономических зон предлагают расширить

Налоговые льготы для резидентов экономических зон предлагают расширить

Резиденты особых экономических зон (ОЭЗ), осуществляющие деятельность в сфере строительства и туризма, смогут возместить налог на добавленную стоимость по ускоренной процедуре. Соответствующий законопроект, разработанный Министерством экономического развития России, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве сообщили, что «основной законопроект» об особых экономических зонах объединяет четыре типа ОЭЗ в два: обычные и портовые (ПОЭЗ). В связи с этим меняется подход к предоставлению налоговых льгот резидентам. В частности, поддержку предлагается оказывать, исходя из видов экономической деятельности (ВЭД) и в соответствии с отчётностью. ВЭД разобьют на условные группы: промышленное производство, туризм и другие. 

Чтобы создать привлекательные налоговые условия для резидентов ОЭЗ, а также привести действующее налоговое законодательство в соответствии с вносимым основным законопроектом, Минэкономразвития разработало ряд поправок во вторую часть Налогового кодекса. Так, резидентам, осуществляющим деятельность в сфере обрабатывающих производств, строительства или туризма, предлагается предоставить возможность возмещения НДС по ускоренной процедуре.

Кроме того, согласно проекту, для сотрудников резидентов ОЭЗ, которые занимаются профессиональной, научной и технической деятельностью, а также деятельностью в области информации и связи, установят ставку НДФЛ в размере 7  процентов.

Также для резидентов ОЭЗ и ПОЭЗ установят на пять лет нулевую ставку по уплате налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральные и региональные бюджеты. Затем, с шестого по десятый годы, плата, которая идёт в казну субъектов, составит от 0 до 13,5 процента.

Для участников ОЭЗ,  которые содержат гостиницы, предприятия общественного питания или занимаются деятельностью в области культуры, спорта, организации досуга, установлены стандартные ставки по водному налогу с коэффициентом 0,5.

«Для резидентов ОЭЗ, осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность, деятельность в области информации и связи, деятельность гостиниц, предприятий общественного питания, в области культуры, спорта, организации досуга, установление ставки по уплате страховых взносов  в совокупном размере 14 % сроком на 10 лет», — говорится в пояснении.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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