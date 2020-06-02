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Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе

Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в МиннеаполисеФото: NACHO DOCE / Reuters

Вскрытие показало, что смерть чернокожего Джорджа Флойда наступила в результате удушья от оказания сильного давления со стороны полицейских. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил адвокат семьи погибшего Бенджамин Крэмп.

Всемирно известные судмедэксперты Майкл Баден и Алиша Уилсон установили, что Флойд погиб из-за удушья от давления на шею и сипну. Это привело к тому, что кровь в недостаточном объеме поступала в мозг. Таким образом, они сделали заключение о том, что это было убийство.

«Среди полицейских распространено ошибочное мнение, что если ты можешь говорить, то можешь и дышать. Это не так», — отметил Баден.

Ранее судмедэксперты округа Хэннепин в Миннесоте обнародовали результаты официального вскрытия Флойда, согласно которым он скончался не от удушения, а от ишемии, гипертонии и интоксикации. Крэмп отмечал, что в их докладе даже не идет речи об умышленном использовании силы со стороны полицейских, один из которых не меньше восьми минут душил мужчину.

Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом для них стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался после грубого ареста. В ходе столкновений огнестрельные ранения получили двое полицейских, один из которых скончался. Американские власти заявили о том, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям расцениваются как акты внутреннего терроризма.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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