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Названы симптомы коронавируса, которые сохраняются даже через несколько месяцев после заражения

Названы симптомы коронавируса, которые сохраняются даже через несколько месяцев после заражения

Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, и в дальнейшем будут иметь проблемы со здоровьем. В частности, ученые обнаружили, что потеря обоняния и вкуса могут беспокоить переболевших COVID-19 несколько месяцев.

В ходе исследования по оториноларингологии, в котором приняли участие 417 пациентов, перенесших COVID-19 в легкой или умеренной форме, нарушение восприятия вкуса было зафиксировано у 88% из них, нарушение обоняния — у 86%.

Большинство пациентов отметили, что не чувствовали запахов и вкуса даже после того, как прошли остальные симптомы. У каждого четвертого участника исследования ощущения вернулись через две недели после выздоровления, пишет The Wall Street Journal.

По предположениям ученых, рецепторы отключаются для того, чтобы не допустить распространение коронавируса. Исследователи считают, что болезнь, возможно, протекала бы быстрее, если бы этот процесс не срабатывал.

Специалисты также приписывают к последствиям коронавируса образование тромбов и мужское бесплодие.

О том, как пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения могут сказаться на психическом состоянии людей, читайте в материале «ФАКТОВ».

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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