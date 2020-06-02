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Названы способы обмана россиян при покупках в интернете

Названы способы обмана россиян при покупках в интернетеФото: Depositphotos

Названы популярные схемы кражи денег у россиян при онлайн-покупках. Чаще всего мошенники используют товары-приманки по заниженной цене и фейковые службы доставки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное специалистами Сбербанка.

Иногда, указали эксперты, мошенники выставляют привлекательный товар, но оказывается, что оплатить его на сайте нельзя из-за якобы случившегося технического сбоя. Покупателю присылают ссылку на страницу оплаты от имени службы поддержки, которая на самом деле ведет на вредоносный ресурс.

Также для обмана используют товары по очень низкой цене, а после продавец присылает ссылку на сайт фейковой службы доставки. С начала года число сайтов с мошенническими схемами выросло вдвое — до 10 тысяч.

Как показало недавнее исследование, с начала пандемии коронавируса жители Москвы и Санкт-Петербурга стали чаще делать покупки в интернете. В частности, горожане стал тратить больше денег на еду, лекарства и товары для животных.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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