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Не только политика: Кулеба рассказал, почему на переговоры в Берлин поедет министр обороны

Не только политика: Кулеба рассказал, почему на переговоры в Берлин поедет министр обороны

На переговорах в Берлине, куда украинская делегация отправится с рабочим визитом 2 июня, будут обсуждать ситуацию относительно безопасности на Донбассе. Об этом в эфире программы «Свобода слова» на ICTV рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, анонсировавший ранее поездку в интервью нашему изданию.

На встрече украинская делегация намерена представить доказательства эскалации Российской Федерацией ситуации на Донбассе, поэтому в ее составе будет министр обороны Украины.

«Мы хотим проинформировать наших партнеров не только о политической составляющей, а прежде всего о составляющей относительно ситуации по безопасности на востоке Украины. Мы все имеем достаточно доказательств того, какую эскалацию совершает РФ и ее представители в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. И из первых рук, благодаря участию Минобороны в нашей делегации, они завтра смогут получить точную и достоверную информацию», — заявил Кулеба.

По словам министра, Украина тесно сотрудничает с немецкими партнерами, поэтому в состав делегации также включены и другие ключевые переговорщики от Украины для того, чтобы «пройтись во всему спектру вопросов».

По словам министра, в первую очередь на встрече будет обсуждаться не судьба минских соглашений в случае неконструктивного к ним подхода со стороны России, а то, как «мотивировать РФ занять более конструктивную позицию».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в середине мая на встречу с Донбасса в Берлин прибыл главный переговорщик с российской стороны Дмитрий Козак, который по итогам заявил, что нормандский формат получит новый импульс. Тогда глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что Козака пригласили на переговоры в Берлин из-за отсутствии прогресса в выполнении Минских соглашений. Также это было связано с новыми инициативами Украины, в частности, касающимися повышения уровня представительства в Трехсторонней контактной группе.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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