Около 70% аудитории кабельного и спутникового ТВ получают HD-изображение

Алексей Вольцев

Формат HD достаточно свободно присутствует на российском телевидении в кабеле и в спутнике, порядка 70% ТВ-аудитории получают изображение в этом формате, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.

"Мы чётко видим, что пока HD уже достаточно полно присутствует и в кабеле, и у спутниковых операторов, плюс HPTV, это на сегодняшний день уже порядка 70% тех телезрителей, которые получают телевизионную картинку, поэтому достаточно широко представлен", - сказал Волин в онлайн-интервью для проекта "HАТ Live".