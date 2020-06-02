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Около 70% аудитории кабельного и спутникового ТВ получают HD-изображение

Около 70% аудитории кабельного и спутникового ТВ получают HD-изображение
Формат HD достаточно свободно присутствует на российском телевидении в кабеле и в спутнике, порядка 70% ТВ-аудитории получают изображение в этом формате, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.

"Мы чётко видим, что пока HD уже достаточно полно присутствует и в кабеле, и у спутниковых операторов, плюс HPTV, это на сегодняшний день уже порядка 70% тех телезрителей, которые получают телевизионную картинку, поэтому достаточно широко представлен", - сказал Волин в онлайн-интервью для проекта "HАТ Live".

# Россия
По материалам: ria.ru

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