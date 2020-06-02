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Онлайн-мероприятия ММСО 28–30 мая посетили 50 тысяч человек

Онлайн-мероприятия ММСО 28–30 мая посетили 50 тысяч человек

Онлайн-мероприятия Московского международного салона образования «ММСО – карта образовательных решений» 28–30 мая посетили 50 тысяч руководителей и специалистов образовательных организаций, органов управления образованием, представителей бизнеса, учащихся, родителей России и русскоговорящего зарубежья, сообщает оргкомитет ММСО.

Посетители виртуальной выставки смогли пообщаться с представителями 133 компаний, а также посетить виртуальные дни открытых дверей вузов и колледжей со всей России.

Деловая программа салона включала 107 мероприятий, раскрывающих актуальные вопросы основных кластеров образовательной индустрии: «Дошкольное образование», «Общее образование», «Дополнительное образование», «Профориентация», «Среднее профессиональное образование», «Высшее образование», «Государственная политика», а также спецпроект «ММСО-регионы».

Кроме того, 27–28 мая на платформе www.mmco-expo.ru прошел II Всекузбасский съезд директоров школ, в котором приняли участие более 7000 директоров школ и учреждений дополнительного образования, руководителей организаций профессионального образования, депутатов Законодательного Собрания Кузбасса, представителей муниципалитетов и социально ориентированных некоммерческих организаций, а также ветеранов педагогического труда.

Первая часть ММСО-2020 прошла с 26 по 29 апреля. В рамках деловой программы было проведено 350 мероприятий с участием 1030 экспертов. За четыре дня салон посетили 253 000 представителей профессионального сообщества всех уровней образования, бизнес-сообщества, подростков и их родителей. Благодаря онлайн-формату к мероприятию присоединились представители более 1500 городов из разных регионов России и 98 стран мира.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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