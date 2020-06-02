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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 2 июня

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 2 июняФото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 2 июня превысило 6,26 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 6 266 193 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 99,2 тысячи. За весь период пандемии скончались 375 554 пациента, 2,69 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,8 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (526,4 тысячи человек), Россия (414,3 тысячи) оказалась на третьем месте рейтинга. Также в пятерке остались Великобритания (277,7 тысячи) и Испания (239,6 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 105 160 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 9035 инфицированных. Всего в стране за время эпидемии зафиксировано 414 328 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 175 тысяч человек, 4849 пациентов умерли. С начала эпидемии в стране было сделано более 10,6 миллиона тестов на коронавирус.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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