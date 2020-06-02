Отменят ли карантин в Украине после 22 июня: Ляшко озвучил прогноз

Влада Некрасова

Карантинные меры из-за пандемии коронавируса, продленные в Украине до 22 июня, могут пересмотреть с учетом ситуации после смягчения 10 и 15 июня.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. «Карантин будет продолжаться до 22 июня, это 100%. После этого посмотрим, как смягчение с 10 и 15 июня будет влиять на ситуацию. Если ситуация останется на прежнем уровне, мы будем пересматривать карантин, он будет адаптивный, и адаптивность его будет, возможно, не на областном уровне, а на уровне населенного пункта», — сказал Ляшко.

По его словам, все будет зависеть от эпидемической ситуации не только в Украине, а и в странах Европейского союза, которые первыми вошли в эпидемический процесс.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на утро 2 июня, в Украине подтверждены 24 340 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 727 случаев с летальным исходом и 10 078 случаев выздоровления пациентов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».