Отобраны добровольцы для испытания российской вакцины от коронавируса
Отобраны добровольцы для испытания российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны России.
Для проведения клинических испытаний вакцины отобрали 50 военнослужащих: 45 мужчин и пять женщин. Все добровольцы прошли обследование и тестирование.
«В Минобороны России завершен отбор добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции CoViD-19», — уточняется в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что переболевшие новой коронавирусной инфекцией россияне не могут быть добровольцами в рамках клинических испытаний вакцины против данного заболевания.
Перед этим директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России академик РАН Александр Гинцбург рассказал, что он и еще несколько его коллег проверили действие одной из вакцин на себе. По его словам, негативных и побочных эффектов они не заметили.