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Отобраны добровольцы для испытания российской вакцины от коронавируса

Отобраны добровольцы для испытания российской вакцины от коронавирусаФото: Максим Богодвид / РИА Новости

Отобраны добровольцы для испытания российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны России.

Для проведения клинических испытаний вакцины отобрали 50 военнослужащих: 45 мужчин и пять женщин. Все добровольцы прошли обследование и тестирование.

«В Минобороны России завершен отбор добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции CoViD-19», — уточняется в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что переболевшие новой коронавирусной инфекцией россияне не могут быть добровольцами в рамках клинических испытаний вакцины против данного заболевания.

Перед этим директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России академик РАН Александр Гинцбург рассказал, что он и еще несколько его коллег проверили действие одной из вакцин на себе. По его словам, негативных и побочных эффектов они не заметили.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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