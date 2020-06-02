Ожидая решений. Мировые цены на нефть растут на фоне сделки ОПЕК+

Анастасия Иванова

Мировые цены на нефть растут в ожидании продления ограничений добычи нефти в рамках ОПЕК+, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные торгов во вторник.

Так, по данным на 7.49 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла до 38,65 доллара за баррель, июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,56% – до 35,64 доллара за баррель.

Трейдеры сосредоточили внимание на предстоящем заседании ОПЕК+, которое запланировано на 9-10 июня, 8 июня планируется встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

сообщило, что Саудовская Аравия может наполовину сократить поставки нефти в Европу и США.